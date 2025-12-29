Caen vire son coach et le remplace par un ancien international français

D’Ornano fout le Caen.

Quelques instants après l’officialisation de l’arrivée de Claude Puel à l’OGC Nice, le SM Caen a annoncé se séparer de son entraîneur Maxime d’Ornano, qui sera remplacé par Gaël Clichy.

« Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison », écrit le SM Caen dans un communiqué. Arrivé au début de saison pour reconstruire le club après sa descente en National 1, l’ancien technicien de Rouen paye en effet des résultats très insuffisants : seulement dixièmes du championnat, les Caennais ont aussi été éliminé de la Coupe de France par Bayeux (R1) dès le 7e tour.

Première expérience comme entraîneur numéro 1 pour Gaël Clichy

Annonçant dans un autre communiqué l’arrivée de Gaël Clichy, le club se dit convaincu que l’ex-international français « apportera son expérience du très haut niveau, sa connaissance du football moderne et son exigence du quotidien ».

Retraité depuis 2023, Gaël Clichy s’est rapidement reconverti entraîneur. Jusqu’ici, l’ancien latéral d’Arsenal a été entraîneur adjoint de l’équipe de France espoirs entre août 2023 et juillet 2025, une expérience couronnée d’une médaille d’argent aux JO de Paris en 2024 aux côtés de Thierry Henry.

Place au jeu.

