Les premières images de la saison 4 de Ted Lasso dévoilées

Il y a des news qui rendent le smile. Ce mercredi, la plateforme de streaming Apple TV a annoncé la sortie de la saison 4 de Ted Lasso, prévue pour l’été 2026. Pour rallumer la flamme, la plateforme a lâché quatre premières images de cette nouvelle saison avec Jason Sudeikis dans son rôle emblématique.

Direction le Kansas

Pour les non-initiés, la série Ted Lasso suit un entraîneur de football américain devenu coach du club anglais de Richmond. Après être montée en Premier League à la fin de la saison 2, l’institution dirigée par Rebecca Welton termine deuxième du championnat anglais pendant le troisième opus.

‘Ted Lasso’ Sets Season 4 Release Window, First-Look Photos Show Ted’s Son & New Assistant Coach https://t.co/TNROqZ18zn — Deadline (@DEADLINE) January 28, 2026

Sur les clichés dévoilés, on retrouve Ted et sa moustache de retour à Richmond, cette fois pour entraîner une équipe féminine de deuxième division. Il est entouré de Coach Beard, fidèle au poste (Brendan Hunt), et d’une nouvelle assistante coach, incarnée par Tanya Reynolds, nouvelle tête de la série.

Comme Deadline l’avait révélé, la saison 4 démarre au Kansas. Le tournage a commencé en juillet à Kansas City, ville natale de Sudeikis, avant de se poursuivre actuellement dans la capitale anglaise.

Au moins un truc des États-Unis à ne pas boycotter.

José Mourinho, un entraîneur à conjuguer au passé