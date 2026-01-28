La dernière folie de John Textor à Lyon

C’était déjà gênant, mais ça le devient toujours un peu plus. Plus du tout en odeur de sainteté du côté de Lyon et en retrait de toutes activités liées au club depuis juin dernier, John Textor aurait cherché à remettre son nez dans les affaires de ce dernier en amont de son assemblée générale, qui se tient ce mercredi. Selon les informations d’Edward Jay de RMC Sport, l’Américain aurait ainsi tenté une nouvelle fantaisie du côté de l’Olympique lyonnais, et pas n’importe laquelle !

Un putsch avant l’AG ?

Pour résumer les faits en quelques mots : John Textor aurait tenté de reprendre les rênes du club, mais s’est vu barrer la route par les garde-fous que sont Michele Kang et Ares. Pour expliquer plus en détail, l’ancien boss de l’OL aurait ainsi cherché à écarter des décideurs de BitCo, une structure détenant les actions d’Eagle Group ainsi que la très grande majorité de ses droits de vote, dont ces derniers réalisés en amont de l’AG ne lui étaient pas favorables. Il les aurait donc révoqués via ses avocats, afin de les mettre hors jeu, et de rendre caduque leur vote, pour pouvoir se proposer devant l’assemblée générale en vue de reprendre le contrôle du club, via une motion votée en sa faveur.

Si à Lyon c’est un peu panique à bord, John Textor est en fait rattrapé par le colback par son créancier, Ares. Ce dernier va soutenir, via un courrier, Michele Kang qui, de son côté, va pouvoir démontrer que le vote des administrateurs de BitCo écartés ne peut être remis en cause, leur révocation par John Textor étant intervenue après leur choix. Ceci étant, Ares ne s’est, semble-t-il, pas arrêté là, puisque le prêteur de Textor aurait aussi inscrit dans sa missive « la révocation de John Charles Textor en tant que directeur de la compagnie, avec effet immédiat ». Hop, du balai ! Mis hors jeu par son banquier pour cet accès de folie, Textor a peut-être oublié que comme d’habitude, le nerf de la guerre, c’est l’argent, et que lui n’en a plus !

