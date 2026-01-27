Le communiqué incendiaire des Bad Gones à l’encontre de John Textor

Sans pitié comme leur numéro 9. À la veille de l’assemblée générale de l’OL, les Bad Gones ont publié un texte au vitriol visant John Textor, dont la possible présence au Groupama Stadium en tant qu’actionnaire via Eagle est jugée tout simplement « insupportable ».

Alors que « le travail de la direction actuelle pour remonter la pente est en cours », les supporters refusent de voir « celui qui a failli couler notre club venir se pavaner » et espèrent que « tous les amoureux du club partagent notre avis ». Good vibe.

Stetson, multipropriété et porte de sortie

Le communiqué monte encore d’un ton avec une citation de Michel Audiard, « les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît », pour évoquer l’éventualité d’une venue de l’Américain, malgré ses déboires actuels.

Les Bad Gones rappellent ainsi qu’il serait « acculé à Botafogo » et « en attente d’un procès en Angleterre », avant d’asséner que « John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de notre club ». Le groupe conclut sans détour : si jamais Textor se présente à l’AG, « c’est le devoir et l’honneur de chaque actionnaire de lui signifier que sa place n’est pas, et n’a jamais été ici ».

Les amateurs de films de sport sont servis.

