Steeve Kango, après sa première chez les pros : « Je ne suis pas là pour rigoler »

À croquer. En l’absence d’Ainsley Maitland-Niles, blessé, et de Hans Hateboer, non qualifié pour la Ligue Europa, Paulo Fonseca a choisi de titulariser le tout jeune latéral droit Steeve Kango face au Celta de Vigo, en huitième de finale aller de C3. Issu de la réserve de l’OL, le joueur de 19 ans a impressionné pour toutes premières minutes en professionnel.

Même cette première faute commise à la 2e minute n’a pas sembler faire douter la jeune pousse rhodanienne : « Il faut montrer dès le début que même si je suis un jeune et que j’ai zéro match en professionnel, je ne suis pas là pour rigoler. Si je suis là, c’est que je le mérite », a-t-il souri après la rencontre.

« J’étais prêt à glisser sur les genoux »

D’accord, mais ne ressent-on tout de même aucune pression au moment de passer de la réserve de l’OL à un match européen au Stade Balaídos ? « Je vais vous dire la vérité, je n’ai senti aucune pression. Je suis rentré, je me suis dit : c’est un match de fou, je dois prendre du plaisir et je dois aller aider l’équipe. À l’entrée des joueurs, c’est sûr que c’est impressionnant. Mais après, directement, quand le match commence, tu es obligé d’être concentré pour faire une bonne prestation. »

À un quart d’heure de la fin, alors que l’OL était toujours mené, Kango a même bien cru égaliser, avant que sa frappe n’écrase le poteau : « Franchement c’est dommage, je m’attendais au but. J’étais prêt à glisser sur les genoux, mais ce sera pour la prochaine fois ! »

Une belle occasion de rappeler qu’aucune célébration ne vaut en effet la glissade sur les genoux.

