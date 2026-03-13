S’abonner au mag
  • C4
  • 8es
  • Rijeka-Strasbourg (1-2)

Petite embrouille entre Valentín Barco et Samir El Mourabet

EA
6 Réactions
Petite embrouille entre Valentín Barco et Samir El Mourabet

Les cigognes se prennent le bec. Après la victoire 1-2 de Strasbourg à Rijeka lors des 8es de finale allers de Ligue Conférence, Valentín Barco et Samir El Mourabet se sont accrochés après une petite engueulade. Guéla Doué a dû intervenir pour les séparer. Le Marocain reprochait sûrement à l’Argentin d’avoir temporisé et cherché une faute avant le coup de sifflet final. Comme quoi, même dans la victoire, les esprits peuvent chauffer.

Rien de bien grave

L’entraîneur des Alsaciens, Gary O’Neil, avoue qu’il aurait préféré que cette dispute reste en interne, qu’elle se produise dans le vestiaire. Il affirme cependant avoir besoin de ce type de joueurs « avec du feu ». L’ailier Martial Godo a également voulu dédramatiser l’accrochage : « La tension était élevée dans un match qui n’était pas facile. On a envie de gagner tous les matchs. Mais on est une famille, et Barco et Samir font preuve depuis le début de la saison d’une grande complicité sur le terrain. On se tourne déjà vers le match de dimanche. »

Diegzyyy n’a pas encore communiqué, sur TikTok, à propos de l’évènement.

Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 7h
67
60
11
Revivez Celta Vigo - OL (1-1)
Revivez Celta Vigo - OL (1-1)

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)
01
Revivez Lille - Aston Villa (0-1)
Revivez Lille - Aston Villa (0-1)

Revivez Lille - Aston Villa (0-1)

Revivez Lille - Aston Villa (0-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.