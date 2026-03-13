Petite embrouille entre Valentín Barco et Samir El Mourabet

Les cigognes se prennent le bec. Après la victoire 1-2 de Strasbourg à Rijeka lors des 8es de finale allers de Ligue Conférence, Valentín Barco et Samir El Mourabet se sont accrochés après une petite engueulade. Guéla Doué a dû intervenir pour les séparer. Le Marocain reprochait sûrement à l’Argentin d’avoir temporisé et cherché une faute avant le coup de sifflet final. Comme quoi, même dans la victoire, les esprits peuvent chauffer.

😬 ENOJO DEL COLO BARCO CON UN COMPAÑERO TRAS EL TRIUNFO DE RACING DE ESTRASBURGO Tras el 2-1 vs. Rijeka por la Conference League, El Mourabet y el Colo tuvieron un encontronazo picante pic.twitter.com/0WXkFfpXLR — Diario Olé (@DiarioOle) March 12, 2026

Rien de bien grave

L’entraîneur des Alsaciens, Gary O’Neil, avoue qu’il aurait préféré que cette dispute reste en interne, qu’elle se produise dans le vestiaire. Il affirme cependant avoir besoin de ce type de joueurs « avec du feu ». L’ailier Martial Godo a également voulu dédramatiser l’accrochage : « La tension était élevée dans un match qui n’était pas facile. On a envie de gagner tous les matchs. Mais on est une famille, et Barco et Samir font preuve depuis le début de la saison d’une grande complicité sur le terrain. On se tourne déjà vers le match de dimanche. »

Diegzyyy n’a pas encore communiqué, sur TikTok, à propos de l’évènement.

