Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?

Class Craic ! Le Celtic songerait à un Irlandais pour reprendre la tête de l’équipe : Robbie Keane. La légende de Tottenham, également passée une saison dans la ville écossaise, serait le favori pour diriger les Bhoys après le départ du Nord-Irlandais Martin O’Neill en fin de saison, rapporte le Guardian.

Aujourd’hui, Keano entraîne le club hongrois de Ferencváros. Les Budapestois sont leaders en championnat et toujours en lice en Ligue Europa. Tottenham avait également songé à ramener son ancienne star à la maison. Après le départ de Thomas Frank, les Spurs ont proposé à Keane de s’asseoir sur le banc jusqu’à la fin de saison. Un contrat court terme que n’a pas voulu signer l’Irlandais de 45 piges. Et heureusement vu le bourbier…

🇮🇪 / 𝙍𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚 𝙆𝙚𝙖𝙣𝙚 - 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙧𝙤𝙣𝙩𝙧𝙪𝙣𝙣𝙚𝙧 Robbie Keane is ‘the frontrunner’ to become manager of Celtic this summer. The 45 year old has Ferencvaros top of the table in Hungary & playing well in EL. Askou & Bellamy are also names on the list. [@guardian] pic.twitter.com/WAMicI0r5C — Everything Celtic (@aboutceltic) March 12, 2026

Le Celtic reste irlandais avant tout !

Dans la short list du Celtic, il y aurait également l’actuel sélectionneur du Pays de Galles, Craig Bellamy, et l’entraîneur danois de Motherwell, Jens Berthel Askou. Nul doute que les supporters vert et blanc préféreraient avoir un Irlandais sur leur banc, all-in sur Robbie Keane alors !

L’Irlande sur les manches et bientôt sur le banc pour le Celtic ?

Bagarre entre supporters du Celtic et des Rangers après un envahissement de terrain