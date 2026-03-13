S’abonner au mag
Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?

EA
Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?

Class Craic ! Le Celtic songerait à un Irlandais pour reprendre la tête de l’équipe : Robbie Keane. La légende de Tottenham, également passée une saison dans la ville écossaise, serait le favori pour diriger les Bhoys après le départ du Nord-Irlandais Martin O’Neill en fin de saison, rapporte le Guardian.

Aujourd’hui, Keano entraîne le club hongrois de Ferencváros. Les Budapestois sont leaders en championnat et toujours en lice en Ligue Europa. Tottenham avait également songé à ramener son ancienne star à la maison. Après le départ de Thomas Frank, les Spurs ont proposé à Keane de s’asseoir sur le banc jusqu’à la fin de saison. Un contrat court terme que n’a pas voulu signer l’Irlandais de 45 piges. Et heureusement vu le bourbier…

Le Celtic reste irlandais avant tout !

Dans la short list du Celtic, il y aurait également l’actuel sélectionneur du Pays de Galles, Craig Bellamy, et l’entraîneur danois de Motherwell, Jens Berthel Askou. Nul doute que les supporters vert et blanc préféreraient avoir un Irlandais sur leur banc, all-in sur Robbie Keane alors !

L’Irlande sur les manches et bientôt sur le banc pour le Celtic ?

Bagarre entre supporters du Celtic et des Rangers après un envahissement de terrain

EA

  • Terrorisme
Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

