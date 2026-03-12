S’abonner au mag
Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »

Nayef Aguerd raconte ses souffrances « permanentes »

Le corps a ses douleurs que la raison ignore… pendant un temps, seulement. Nayef Aguerd, par exemple, a dû se résoudre à prendre conscience que ses souffrances physiques ne pouvaient pas durer et qu’il fallait faire quelque chose. Voilà pourquoi le défenseur de l’Olympique de Marseille, recruté récemment en provenance de West Ham, s’est fait opérer en raison d’une pubalgie tenace. Adducteurs qui sifflent, bonnes et mauvaises nouvelles, remerciements : sur X, le robuste Marocain en a profité pour faire le point.

« Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien, a notamment expliqué l’arrière central. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable. Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là. » Attention, la trentaine arrive vite !

