Michael Olise et Joshua Kimmich pourraient bien perdre à leur propre jeu

La biscotte a un drôle d’arrière-goût, non ? Pendant le huitième de finale aller qui a vu le Bayern Munich broyer l’Atalanta (1-6), Michael Olise et Joshua Kimmich ont voulu jouer les fins stratèges pour s’assurer leur présence en quarts de finale en effaçant l’accumulation d’avertissements. Les deux loubards sont soupçonnés d’avoir fait exprès de se prendre un carton jaune, ce qui leur vaudra normalement un match de suspension pour le match retour à la maison.

Un petit jeu qui ne plaît pas à l’UEFA

Comme le relaie Marca, l’international français a bien pris tout son temps pour tirer son corner à la 77e, tandis que le score était déjà de 6-0. Son pote allemand a fait le même mouv’ sur coup franc sept minutes plus tard. De quoi foutre le milieu bergamasque Yunus Musah sur les nerfs, qui a aussi mangé une biscotte pour avoir poussé le chenapan bavarois.

Mais alors, que risquent les gaillards ? L’UEFA sanctionne les joueurs qui écopent intentionnellement d’un carton jaune pour purger leur suspension par une suspension de deux matchs et des amendes. La commission de discipline utilise les images vidéo pour détecter les fautes inutiles ou les pertes de temps qui témoignent d’une préméditation. Dans l’hypothèse où cette strat’ serait punie, Olise et Kimmich manqueraient les quarts de finale contre le Real Madrid ou Manchester City. 

Si le comble pour un électricien c’est de péter les plombs, on vient de trouver celui des joueurs du Bayern.

