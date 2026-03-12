Thibaut Courtois déclare sa flamme à Federico Valverde

Ah, voilà un mec qui s’y connaît en bagnoles. Le Real Madrid a déglingué Manchester City (3-0) avec un premier triplé du capi Federico Valverde, et Thibaut Courtois n’en démord pas : l’Uruguayen n’a rien à envier à une F1.

« Il était épuisé, mais Fede Valverde est un bolide qui ne cesse de courir et de se battre, claque le géant belge. Fede est un joueur très rapide, ça ne se voit peut-être pas, mais il est vraiment très rapide et il a un excellente qualité de frappe. »

Un triplé de grande classe

Le troisième but du milieu de terrain est un bijou : servi par Brahim Díaz d’un ballon piqué, il met Marc Guéhi dans le vent d’un petit pointu avant de balancer le cuir dans les filets d’une frappe à ras de terre.

Courtois en a des étoiles dans les yeux : « Le troisième but, c’est celui de l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu’il a fait là est incroyable, donc je suis heureux pour lui. Il a beaucoup joué au poste d’arrière droit cette saison, mais nous savons aussi qu’en tant qu’ailier et lorsqu’il est dans un rôle axial, il nous aide beaucoup. »

Vroum vroum, on a trouvé de la concu à Lando Norris.

Un (petit) record pour Federico Valverde