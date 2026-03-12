S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Real Madrid-Manchester City (3-0)

Thibaut Courtois déclare sa flamme à Federico Valverde

SW
5 Réactions
Thibaut Courtois déclare sa flamme à Federico Valverde

Ah, voilà un mec qui s’y connaît en bagnoles. Le Real Madrid a déglingué Manchester City (3-0) avec un premier triplé du capi Federico Valverde, et Thibaut Courtois n’en démord pas : l’Uruguayen n’a rien à envier à une F1.

« Il était épuisé, mais Fede Valverde est un bolide qui ne cesse de courir et de se battre, claque le géant belge. Fede est un joueur très rapide, ça ne se voit peut-être pas, mais il est vraiment très rapide et il a un excellente qualité de frappe. »

Un triplé de grande classe

Le troisième but du milieu de terrain est un bijou : servi par Brahim Díaz d’un ballon piqué, il met Marc Guéhi dans le vent d’un petit pointu avant de balancer le cuir dans les filets d’une frappe à ras de terre.

Courtois en a des étoiles dans les yeux : « Le troisième but, c’est celui de l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu’il a fait là est incroyable, donc je suis heureux pour lui. Il a beaucoup joué au poste d’arrière droit cette saison, mais nous savons aussi qu’en tant qu’ailier et lorsqu’il est dans un rôle axial, il nous aide beaucoup. »

Vroum vroum, on a trouvé de la concu à Lando Norris.

Un (petit) record pour Federico Valverde

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 2j
67
34
52
Revivez PSG-Chelsea (5-2)
Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.