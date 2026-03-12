Grosse audience pour PSG-Chelsea

Et personne devant Des racines et des ailes ? Large vainqueur de Chelsea (5-2) ce mardi, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois ameuté les foules, puisque 1,79 million de téléspectateurs ont assisté à la partie diffusée sur Canal+ (part d’audience de 10,4% selon Médiamétrie).

Pas un record pour Paris

Comme le précise L’Équipe, il s’agit du deuxième plus gros score parisien cette saison, derrière le Barça – PSG du 1er octobre dernier (1,88 million). Malgré tout, le record de cette édition 2025-2026 appartient à l’OM, avec 2,01 millions de téléspectateurs réunis pour assister à la rencontre face au Real Madrid, le 16 septembre.

Le duel Sigma Olomouc – Mayence de ce jeudi devrait mettre tout le monde d’accord.

Les sacrés chiffres du PSG contre Chelsea