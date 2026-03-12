S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • PSG-Chelsea (5-2)

Grosse audience pour PSG-Chelsea

AB
3 Réactions
Grosse audience pour PSG-Chelsea

Et personne devant Des racines et des ailes ? Large vainqueur de Chelsea (5-2) ce mardi, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois ameuté les foules, puisque 1,79 million de téléspectateurs ont assisté à la partie diffusée sur Canal+ (part d’audience de 10,4% selon Médiamétrie).

Pas un record pour Paris

Comme le précise L’Équipe, il s’agit du deuxième plus gros score parisien cette saison, derrière le Barça – PSG du 1er octobre dernier (1,88 million). Malgré tout, le record de cette édition 2025-2026 appartient à l’OM, avec 2,01 millions de téléspectateurs réunis pour assister à la rencontre face au Real Madrid, le 16 septembre.

Le duel Sigma Olomouc – Mayence de ce jeudi devrait mettre tout le monde d’accord.

Les sacrés chiffres du PSG contre Chelsea

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 2j
67
28
52
Revivez PSG-Chelsea (5-2)
Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.