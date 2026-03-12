C’est la fin des couleurs arc-en-ciel sur les maillots de Ligue 1

Une triste nouvelle. Les clubs de Ligue 1 ne porteront plus les couleurs arc-en-ciel en symbole de lutte contre l’homophobie lors de la dernière journée de championnat. Une réunion s’est tenue ce mercredi, et la LFP travaillerait sur un nouveau dispositif pour réunir sous un même combat les luttes contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie.

En 2024, la LFP avait déjà abandonné les couleurs sur les maillots et numéros des joueurs, seuls les brassards et un écusson restaient en vigueur. Ce changement avait entraîné le départ de deux associations, SOS Homophobie et le PanamPride Football Club.

Un problème trop récurrent

Et puis, tous les ans, c’était le même refrain : une poignée de joueurs décidaient de boycotter ces couleurs. Idrissa Gueye et Abdou Diallo avec le PSG en 2022, puis les Toulousains Saïd Hamulic, Moussa Diarra et Zakaria Aboukhlal en 2023. D’autres encore avaient caché les couleurs arc-en-ciel floquées sur leur maillot. Mostafa Mohamed était également un récidiviste : depuis 2023, le Nantais refuse de jouer cette journée dédiée à la lutte contre les violences envers la communauté LGBTQIA+.

Plus d’arc-en-ciel dans ce monde de brutes.

Federico Valverde, le bonheur en triple