Trezeguet allume Vlahović et conseille un numéro 9 à la Juventus

Des chèvres ou des zèbres ? David Trezeguet, véritable légende de la Juventus, s’est livré à la Gazzetta dello Sport sur l’attaque de la Vieille Dame. Si Jonathan David et Lois Openda n’ont pas encore convaincu, c’est surtout le Serbe Dušan Vlahović qui est attaqué par le Français.

« J’attendais plus de Vlahović. Il s’est blessé cette année, mais il en est à sa cinquième saison à Turin, et même maintenant, on ne sait toujours pas s’il a vraiment sa place à la Juve, commence Trezeguet. J’étais très optimiste concernant Dušan à son arrivée de la Fiorentina. D’une part parce qu’il est serbe et que je me souvenais de Kovačević, une véritable bête sur le terrain. D’autre part parce que Vlahović est rapide, physique, avec une bonne technique et qu’il a marqué beaucoup de buts à Florence. »

Trezeguet veut Lewandowski à la Juve

Sauf que chez les Bianconeri, il faut faire beaucoup plus : « Le maillot de la Juve, c’est différent. Si certains parlent encore de Vlahović comme d’un joueur prometteur, c’est qu’il y a un problème. »

Pour marier la Vieille Dame, Trezegoal pense à un Polonais en fin de carrière. « Je signerais Lewandowski gratuitement, même à 37 ans. Il est d’une autre catégorie, l’un des neuf derniers vrais joueurs de ce calibre, avec Haaland », conclut le Cupidon argentin.

Et pourquoi ne pas aller puiser dans la Next Gen ?

