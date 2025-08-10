La Juve Next Gen : le trésor de la Vieille Dame

Depuis sa création en 2018 – une première en Italie –, l'équipe réserve de la Juve a permis au club turinois de réaliser d’importantes plus-values avec de gros talents, à l’instar de Dean Huijsen, Matías Soulé, Samuel Mbangula ou encore Samuel Iling-Junior. Une manne financière non négligeable pour la Vieille Dame, mais aussi le témoignage d’une politique sportive parfois illisible.

C’est un transfert des plus banals, mais aussi tout un symbole. Le 23 juillet dernier, le Werder Brême officialisait la venue de Samuel Mbangula, en provenance de la Juventus, pour un montant avoisinant les dix millions d’euros. Malgré ses quelques apparitions prometteuses sous le maillot turinois, le Belge n’écrira donc pas son avenir dans le Piémont. Mais Mbangula n’est pas un cas isolé, loin de là.

Ces dernières années, la Vecchia Signora est devenue spécialiste de la vente de ses jeunes prospects : de Matías Soulé (25 millions à la Roma en 2024), à Dean Huijsen (19,5 millions à Bournemouth en 2024), en passant par Nicolò Fagioli (13,5 millions à la Fiorentina, cet été), Radu Drăgușin (9,5 millions d’euros au Genoa en 2023), Koni De Winter (8,5 millions au Genoa en 2024), Samuel Iling-Junior (14 millions à Aston Villa en 2024) ou encore Enzo Barrenechea (8 millions à Aston Villa en 2024). Le point commun entre ces loubards ? Tous sont passés par la Juve Next Gen, équipe réserve de la Vieille Dame évoluant en Serie C. Si certains comme Mbangula ou Fagioli ont eu la chance de connaître l’équipe première turinoise, pour la grande majorité, ce n’est pas le cas, à l’instar de Hujisen, De Winter ou encore Drăgușin, qui cumulent à eux quatre seulement 325 minutes de jeu chez les grands. Pourtant, les trois ont été vendus pour des sommes importantes. C’est simple : depuis sa création en 2018, la Juve Next Gen a ramené pas moins de 245 millions dans les caisses du club.

Juventus has great Gen

Rappel des faits. En 2018, alors qu’elle vient d’officialiser la venue de Cristiano Ronaldo, la Juve crée en soum-soum son équipe réserve. Une première en Italie qui inspirera d’autres clubs italiens : l’Atalanta en 2023, l’AC Milan en 2024, l’Inter cette année. « Nous avions eu la réflexion sur ce projet trois ans auparavant, en 2015 », expliquait Claudio Chiellini à Ultimo Uomo. Le directeur général de la Juve Next Gen ajoute : « À l’été 2015, nous avions réuni tous les joueurs qui revenaient de prêts et ils se sont entrainés ensemble. Ces joueurs n’avaient pas forcément encore le niveau pour atteindre l’équipe première, ils devaient encore progresser. C’est à partir de ce moment-là que l’on a réfléchi à créer une équipe réserve. »

Sur le papier, le projet est séduisant, et même novateur à l’échelle de la Botte : créer une passerelle, pour les minots, entre les catégories de jeunes et le monde professionnel. Cette Juventus U23 (renommée Juventus Next Gen il y a deux ans) a donc un rôle crucial : « Il est essentiel de garder ses jeunes talents près de vous et proche de l’équipe première, soulignait Matteo Tognozzi, responsable du recrutement de cette Juve Next Gen pendant six ans (de 2017 à 2023), à Gianluca Di Marzio. Certains joueurs sont déjà prêts pour le top niveau, d’autres ont besoin d’une étape intermédiaire, c’est pour cela que la Juve Next Gen existe. » Pour Mauro Zironelli, qui fut le premier entraîneur de cette Juve Next Gen (2018-2019), l’objectif était clair : « On voulait que les joueurs progressent, je devais travailler au niveau individuel avec ces derniers pour les préparer au mieux à intégrer l’équipe professionnelle, nous raconte-t-il par téléphone. En U23 ou en équipe réserve, tu restes à la disposition de l’équipe première, tu n’as pas forcément le temps de réaliser un long travail collectif. L’objectif était surtout de faire progresser individuellement les joueurs. »

En bourse, on dit toujours vendez puis regrettez. La Juve a décidé de monétiser ses talents et de les vendre Mauro Zironelli, premier entraîneur de cette Juve Next Gen, entre 2018 et 2019

Pour leur équipe réserve, les dirigeants bianconeri voient les choses en grand. Au-delà des talents déjà présents au centre de formation (Moise Kean, Fagioli, Fabio Miretti, etc.), la Juve va développer un important réseau de scouting dans toute l’Europe, et même dans le monde. C’est là que débarquent d’Argentine Soulé (2020), d’Espagne Huijsen (2021), d’Allemagne Kenan Yıldız (2022), de Roumanie Radu Drăgușin (2018), pour ne citer qu’eux. Une post-formation qui a pour objectif « d’assurer la passerelle entre les catégories de jeune et le monde professionnel de manière graduelle, en développant des jeunes sans passer par la case prêt. Cela permet d’attendre, d’évaluer et de donner l’opportunité aux joueurs au meilleur moment », expliquait Claudio Chiellini à Tuttosport.

Une recette gagnante ? Bien que la Juve Next Gen parvienne à assurer sa fonction première, à savoir obtenir de bons résultats sur le terrain (depuis sa création en 2018, l’équipe n’a jamais été rétrogradée et a même remporté la Coupe d’Italie de Serie C en 2023), elle peine néanmoins à assurer ce rôle de passerelle entre la formation et le monde pro. « Au niveau des résultats, on avait réalisé une première saison tranquille, en terminant à quatre points des playoffs », se remémore Mauro Zironelli, qui témoigne aussi de la difficulté de passer de Serie C à Serie A : « On s’était dit que l’idéal serait qu’à la fin de l’année, on puisse avoir 5-6 joueurs qui gravitent entre l’équipe U23 et l’équipe première. Nous y sommes parvenus. Après, il y a un monde entre intégrer l’équipe première et s’y imposer. »

Le cas Dean Huijsen

Si de rares exceptions ont réussi à plus ou moins s’imposer avec l’équipe fanion – on peut citer Yıldız –, la très grande majorité des giovani de la Juve Next Gen doivent se contenter des miettes et sont donc contraints de partir en prêt. Durant lequel ils vont souvent exploser : c’est le cas notamment de Soulé, De Winter, Huijsen ou encore Drăgușin. Mais là encore, ce n’est pas suffisant pour la Vecchia Signora qui décidera de se séparer ce ces quatre joueurs. « L’objectif est d’intégrer au moins deux-trois joueurs chaque saison à l’équipe première. On ne cherche pas à les envoyer en prêt pour ensuite les vendre, ce n’est pas l’objectif principal », se justifie Chiellini à Ultimo Uomo. Le fratello de Giorgio ajoute : « Il y a beaucoup de joueurs qui n’étaient pas forcément à leur meilleur niveau chez nous et qui ont ensuite explosé. C’est aussi une histoire de contexte. Peut-être qu’à ce moment-là, la concurrence était trop forte en équipe première et qu’ils n’ont pas réussi à se faire une place. Ils sont envoyés en prêt ou bien ensuite vendus et deviennent des grands joueurs, c’est aussi une fierté. »

La Juve peut ainsi se targuer d’avoir réalisé d’importantes plus-values avec des joueurs ayant évolué quasi-exclusivement avec l’équipe réserve et revendus des dizaines de millions d’euros. Vous avez dit braquage ? « Ça reste la Juventus, autrement dit un club avec de grosses exigences, c’est compliqué pour un jeune joueur de s’y imposer », rappelle Zironelli. Mais pour l’ancien entraîneur de la Juve Next Gen, actuellement sur le banc de l’ASD Cjarlins Muzane (Serie D), ces nombreuses ventes témoignent aussi du formidable travail réalisé par la formation turinoise : « On en a vu plusieurs ces dernières années qui ont intégré pleinement l’équipe première comme Fagioli, Miretti, (Hans Nicolussi) Caviglia, De Winter, Drăgușin ou encore Soulé. Que la Juve décide de s’en séparer, c’est une question de choix et de politique. En tant qu’entraîneur de l’équipe U23, mon objectif était d’améliorer ces joueurs, je considère que j’y suis parvenu, tout comme les entraîneurs après moi. Quand on regarde tous les joueurs qui sont passés par la Juve Next Gen, c’est une réussite en termes de formation, de recrutement. »

Alors que le club turinois a connu d’importants problèmes financiers ces dernières années, nul doute que les 245 millions d’euros rapportés par la Juve Next Gen ne seront pas de trop. Au détriment du sportif ? Dans une interview accordée à Marca en mars dernier, Dean Huijsen estimait que la Vieille Dame lui avait manqué de respect : « J‘ai été prêté à la Roma, je suis revenu. Ils m’ont alors dit que je devais partir, mais qu’ils ne me forceraient pas. Et puis oui, ils m’ont forcé, ils m’ont fait m’entraîner seul. C’était un peu dommage, aussi parce que j’étais là depuis trois ans et je voulais juste avoir ma chance avec l’équipe première de la Juve. » Zironelli conclut : « Bien évidemment qu’on aurait aimé que ces joueurs restent à la Juve. Mais ça n’est pas du ressort des formateurs et des recruteurs. En bourse, on dit toujours vendez puis regrettez. La Juve a décidé de monétiser ses talents et de les vendre. Est-ce que c’était la bonne chose à faire ? Comme on dit, c’est le temps qui dira si c’était une bonne chose ou pas. »

