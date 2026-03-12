S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • PSG-Chelsea (5-2)

Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles

AR
26 Réactions
Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles

Excuses acceptées. Le mauvais geste de Pedro Neto sur un ramasseur de balle en fin de match, ce mercredi soir, a légèrement tendu les deux camps, avant que le PSG ne plante le cinquième pour enfoncer Chelsea. Frustré et impatient, le Portugais n’a pas apprécié de voir le jeune en chasuble prendre son temps pour rendre le ballon sur une touche et l’a bousculé dans les panneaux publicitaires.

«  Je lui ai donné mon maillot »

S’il n’a même pas écopé d’un carton jaune (qui l’aurait suspendu pour le retour), Neto a fait son mea culpa après la rencontre : « Je veux m’excuser auprès du ramasseur de balles, je lui ai déjà parlé. On perdait à ce moment-là, avec les émotions en cours de match, je voulais prendre la balle, la récupérer rapidement, et je l’ai un peu poussé… Je ne suis pas comme ça. Je me suis excusé, je lui ai donné mon maillot. Ça ne doit pas arriver, donc je suis vraiment désolé et je tenais à le dire. »

« Il a rigolé quand je lui ai donné mon maillot et quand je lui ai dit que j’étais désolé, genre 35 fois », continue le numéro 7 au micro de TNT Sports. En plus d’avoir retardé la remise en jeu, après laquelle Kvaratskhelia a inscrit son deuxième pion, le jeune a récupéré un maillot du match en guise de souvenirs. 

Donnez-lui aussi le trophée d’homme du match.

Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 2j
67
42

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.