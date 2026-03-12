Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles

Excuses acceptées. Le mauvais geste de Pedro Neto sur un ramasseur de balle en fin de match, ce mercredi soir, a légèrement tendu les deux camps, avant que le PSG ne plante le cinquième pour enfoncer Chelsea. Frustré et impatient, le Portugais n’a pas apprécié de voir le jeune en chasuble prendre son temps pour rendre le ballon sur une touche et l’a bousculé dans les panneaux publicitaires.

« Je lui ai donné mon maillot »

S’il n’a même pas écopé d’un carton jaune (qui l’aurait suspendu pour le retour), Neto a fait son mea culpa après la rencontre : « Je veux m’excuser auprès du ramasseur de balles, je lui ai déjà parlé. On perdait à ce moment-là, avec les émotions en cours de match, je voulais prendre la balle, la récupérer rapidement, et je l’ai un peu poussé… Je ne suis pas comme ça. Je me suis excusé, je lui ai donné mon maillot. Ça ne doit pas arriver, donc je suis vraiment désolé et je tenais à le dire. »

"It was the heat of the moment. I want to apologise." Pedro Neto reacts to Chelsea's defeat in Paris and addresses his incident with the ball boy at the end of the match...@tntsports & @discoveryplusUK | @Becky_Ives_ pic.twitter.com/ogp0Slfzj8 — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 11, 2026

« Il a rigolé quand je lui ai donné mon maillot et quand je lui ai dit que j’étais désolé, genre 35 fois », continue le numéro 7 au micro de TNT Sports. En plus d’avoir retardé la remise en jeu, après laquelle Kvaratskhelia a inscrit son deuxième pion, le jeune a récupéré un maillot du match en guise de souvenirs.

Donnez-lui aussi le trophée d’homme du match.

