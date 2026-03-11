Le PSG en ballotage plus que favorable

Les champions d'Europe en titre ont mis une bonne heure pour se défaire des "champions du monde en titre". La coalition Barcola, Dembélé, Vitinha et Kvara met ainsi le PSG sur la voie royale avant le retour mardi prochain à Stamford Bridge.

Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea

Buts : Barcola (10e), Dembélé (40e) Vitinha (74e) et Kvaratskhelia (86e et 90e+3) pour le PSG // Malo Gusto (28e), Fernández (57e) pour les Blues

Ce week-end, les Parisiens comme tous les Français sont invités à aller déposer un bulletin dans l’urne afin de composer leur équipe municipale. Mais ce mercredi au Parc des Princes, c’est une liste qui aspire à des responsabilités continentales qui a profité des derniers jours de campagne pour affirmer son programme. Avec ses points faibles et ses points très forts. D’abord rivalisant de générosité et d’approximation avec l’opposition de Chelsea, les champions d’Europe sortants ont trouvé les arguments pour faire mal à leur adversaire et prendre un avantage significatif avant le retour mardi prochain à Londres.

Le gang des Lyonnais a enfin frappé

« J’ai une très bonne relation avec Bradley Barcola, on a grandi ensemble au centre de formation de Lyon. C’est un ami. » En avant match, Malo Gusto n’a pas caché ses accointances avec son vis-à-vis du soir, époque « 6-9 la trik ». Il a d’ailleurs fallu ces retrouvailles européennes pour que les deux internationaux français se rappellent les ateliers de finition mis en place sur les terrains d’entraînements de Décines-Charpieu. Après dix-sept matchs sans marquer en Ligue des champions, l’ailier du Paris Saint-Germain se trouve dans un fauteuil, grâce à la remise de la tête de João Neves sur un centre d’Ousmane Dembélé : contrôle du ventre, demi-volée, barre rentrante (1-0, 10e). De quoi récompenser le bon début de début de match des soldats de Luis Enrique, pressés de dissiper les petits doutes les entourant en ce début d’année 2026.

BRADLEY BARCOLA LANCE MAGNIFIQUEMENT LE PSG APRÈS 10 MINUTES ! 🔥 Les Parisiens prennent les devants face à Chelsea, et c'est à vivre sur CANAL+ 🥵#PSGCFC | #UCL pic.twitter.com/koPvxDSnH7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Cet avantage ne fait pas disparaître les espaces laissés aux Blues habillés de blanc, bien au contraire. Si Pedro Neto a manqué de tranchant sur sa percée pour s’éviter le retour décisif de Nuno Mendes, si Enzo Fernández a bazardé une frappe en tribune, l’Argentin est tout heureux de voir Malo Gusto étrangement seul à l’opposé. D’un coup de pied que n’aurait pas renié un ouvreur du XV France, il offre à son latéral l’occasion d’inscrire son tout premier but en C1. La main molle de Matveï Safonov ne peut pas compenser l’énorme erreur de marquage de Mendes… et Barcola (1-1, 28e).

Le gardien russe aura une toute autre influence dix minutes plus tard, quand Cole Palmer l’allume à bout portant. Cet arrêt est en fait le point de départ d’une contre-attaque fulgurante qui met Ousmane Dembélé sur orbite. Frustré quelques minutes plus tôt par Filip Jørgensen, l’habituel remplaçant de Robert Sánchez qui a dévié sa frappe sur la transversale, le Ballon d’or profite de la course d’Achraf Hakimi, efface de Wesley Fofana d’un crochet et trompe le gardien danois d’une frappe croisée (2-1, 40e). Voilà de faire causer les deux pélos dans les couloirs les amenant jusqu’aux vestiaires.

Le récital de Kvara

Ce qui fera surtout jaser, c’est le niveau affiché par les Parisiens à la reprise, faisant tourner le ballon avec la force de persuasion d’un candidat communiste dans le 16e arrondissement. Et à force de jouer avec les chiffres, ce qui devait arriver arriva : une diagonale sans conviction de Nuno Mendes vers Désiré DouéTM interceptée par Pedro Neto qui file chiffonner la défense locale – par ailleurs désertée par Hakimi – et remettre sur son pote Fernandez (2-2, 57e). Tout simplement le sixième match cette année dans lequel le PSG encaisse deux buts minimum. La partition des Rosenior boys n’a rien d’une symphonie mais elle a le mérite de faire grincer le PSG.

Moment où Enrique décide d’accorder ses violons et sonner ses trompettes. Khvicha Kvaratskhelia sort du banc et se met d’entrée au diapason, bien aidé par un couac de Jørgensen jusqu’ici très en confiance avec ses pieds. Barcola intercepte sa relance, Kvara remise en une touche vers Vitinha qui arrête le temps pour régaler d’un délicieux lob (3-2, 74e). Si Chelsea fait courir un frisson quand João Pedro égalise avant qu’un hors jeu ne soit signalé, le Géorgien ne relâche pas son effort et creuse l’écart de sa frappe enroulée toujours aussi spéciale (4-2, 86e). Les Blues craquent : Neto, après avoir moissonné tout son couloir gauche, s’en prend à un ramasseur de balle, et Jørgensen continue de jouer le feu avec ses pieds, cette fois sauvé par le levé de drapeau de l’assistant. L’ascendant est pris et enterriné par Kvaratskhelia, encore lui (90e+3). Il faudra un immense Demba Ba pour doucher les ardeurs parisiennes au second tour.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (Hernandez, 78e), Vitinha, Neves – Doué (Kvaratskhelia, 62e), Dembélé (Lee, 69e), Barcola (Mayulu, 78e). Entraîneur : Luis Enrique.

Chelsea (4-2-3-1) : Jørgensen – Gusto (Garnacho, 88e), Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Palmer (Lavia, 83e), Fernández, Pedro Neto – João Pedro (Delap, 83e). Entraîneur : Liam Rosenior.

