S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Bodø/Glimt-Sporting Portugal (3-0)

La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal

TJ
12 Réactions
La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal

  Bodø/Glimt 3-0 Sporting Portugal

Buts : Fet (SP, 32e), Blomberg (45e+1) et Hogh (71e) pour Bodø 

Le rêve éveillé continue pour Boudeuh (oui, c’est comme ça qu’on le prononce). Après avoir brillamment sorti l’Inter en barrages, les irréductibles norvégiens ont pris une sacré option sur les quarts de finale, en ajoutant le Sporting Portugal à sa liste de victimes. Portés par sa marée jaune de supporters, les coéquipiers de Patrik Berg ont largement dominé le dernier représentant portugais en C1 (3-0).

Si le retour au José Alvalade sera forcément plus compliqué pour Bodø, c’est une équipe insouciante qui a joué son jeu ce mercredi soir, au plus grand bonheur des supporters pour qui le rêve risque de durer encore plus longtemps. Un collectif bien huilé, caractérisé par le deuxième but de Ole Didrik Blomberg, à la conclusion d’une superbe action collective.

Qui pourra les arrêter ?

Nicklas Bendtner a détesté son séjour à Bodø/Glimt

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

52
Revivez PSG-Chelsea (5-2)
Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Revivez PSG-Chelsea (5-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.