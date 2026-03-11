La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal

Bodø/Glimt 3-0 Sporting Portugal

Buts : Fet (SP, 32e), Blomberg (45e+1) et Hogh (71e) pour Bodø

Le rêve éveillé continue pour Boudeuh (oui, c’est comme ça qu’on le prononce). Après avoir brillamment sorti l’Inter en barrages, les irréductibles norvégiens ont pris une sacré option sur les quarts de finale, en ajoutant le Sporting Portugal à sa liste de victimes. Portés par sa marée jaune de supporters, les coéquipiers de Patrik Berg ont largement dominé le dernier représentant portugais en C1 (3-0).

Si le retour au José Alvalade sera forcément plus compliqué pour Bodø, c’est une équipe insouciante qui a joué son jeu ce mercredi soir, au plus grand bonheur des supporters pour qui le rêve risque de durer encore plus longtemps. Un collectif bien huilé, caractérisé par le deuxième but de Ole Didrik Blomberg, à la conclusion d’une superbe action collective.

Qui pourra les arrêter ?

Nicklas Bendtner a détesté son séjour à Bodø/Glimt