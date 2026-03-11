Le PSG s’impose d’un rien contre l’OM

PSG 2-1 OM

Buts : Echegini (72e), Gilbert (78e) pour le PSG // Perret (83e) pour l’OM

Entre le vent et le soleil de Paris, il y avait cette partie pleine de surprises en Première Ligue. Sur le papier, le PSG avait tout pour s’éclater après la trêve internationale, mais les joueuses de Corinne Diacre, qui s’est présentée en béquilles ce mercredi, ne l’ont pas entendu de cette oreille. Résistant pendant près de 70 minutes aux assauts parisiens, l’OM a fini par céder dans une fin de match très animée (2-1).

Quand tout s’emballe à la 70e

D’entrée de jeu, les joueuses de Paulo César ont mis le pied sur le ballon. Un caramel de Joe Echegini a bien failli asséner un premier coup de massue aux Marseillaises, mais Margot Shore place idéalement sa main pour sortir le cuir (10e). Un arrêt décisif qui semble booster ses coéquipières, qui prennent plus leur temps afin de construire le jeu. Les Phocéennes poussent tout en restant en place, ce qui enquiquine bien les Parisiennes pour trouver la faille, trop imprécises à l’image de la reprise manquée de Romée Leuchter à la demi-heure de jeu.

Au retour des vestiaires, le cuir circule d’une surface à l’autre, mais personne ne craque dans un premier temps. Les Parisiennes, frustrées par le sauvetage de Marta Carro (71e), trouvent (enfin !) la solution grâce à la précision de Joe Echegini, qui reprend bien un corner de Merveille Kanjinga (1-0, 72e), avant que Tara Elimbi Gilbert ne double la mise à la suite d’un contre (2-0, 80e). Mais il en fallait plus pour abattre les Phocéennes, qui ont tout de même collé leur but avec une réalisation de Jenny Perret (2-1, 83e). Le PSG met la pression aux Nantaises, qui peuvent repasser sur le podium avec un match en moins, quand les Marseillaises poursuivent leur mission maintien.

Et si c’était celui-ci, le nouveau Classique ?

PSG (4-3-3) : Earps – De Almeida, Samoura (Mbock, 45e), Dudek (Fatier, 78e), Carmona – Echegini, Groenen, Karchaoui (c) (Jourde, 84e) – Kanjinga, Leuchter (Morissaint, 78e), Ajibade (Gilbert, 45e). Entraîneur : Paulo César.

OM (4-4-2) : Shore – Laplacette (c), Blanchard (Álvarez, 84e), Carro, Kbida (Khezami, 90e) – Bourgouin (Moryl, 84e), Elisor, Bamenga (Le Mouël, 73e) – Perret, Bourdieu, Cabezas (Herrera, 73e). Entraîneuse : Corinne Diacre.

Les Parisiennes détruisent les Marseillaises