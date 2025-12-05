Les Parisiennes détruisent les Marseillaises

Les Marseillaises 1-5 Paris Saint-Germain

Buts : Perret (67e) pour les Phocéennes // Leuchter (7e), Kanjinga (70e), Graziani (72e), Mbock (85e), Morissaint (90e+4) pour les Parisiennes

Le PSG féminin a vengé son homologue masculin.

Pour ce premier classique féminin depuis janvier 2020, les Marseillaises avaient à cœur de poursuivre leur bonne dynamique devant leur public martégal. Mais ce sont les Parisiennes qui sont venues remporter ce premier Classique de la saison, avec un scénario rocambolesque en seconde période pour venir venger leurs homologues masculins qui s’étaient inclinés en septembre au Vélodrome (0-1).

Comme trop souvent cette saison, les Olympiennes ont manqué leur entame de match. Le proverbe jamais deux sans trois n’a une fois de plus pas menti, puisqu’après les débuts délicats contre Le Havre et Fleury, les protégées de Corinne Diacre ont encaissé un but avant le premier quart d’heure de jeu. Sur sa première action dangereuse du match, le PSG est venu ouvrir le score grâce à Romée Leuchter, la Néerlandaise punissant les mauvaises relances consécutives de la défense marseillaise et ajustant Margot Shore à bout portant (0-1, 7e). Les Olympiennes ont toutefois su contenir les assauts parisiens suivants, notamment grâce aux arrêts de Shore (15e, 28e) et auraient même pu revenir à hauteur de leurs rivales, si Mathilde Bourdieu était parvenue à plus croiser sa frappe devant Mary Earps après une contre-attaque parfaitement menée par Roselène Khezami et la numéro 9 marseillaise (29e).

Coaching gagnant

Si le froid provençal a quelque peu endormi les deux équipes jusqu’à l’heure de jeu, Jenny Perret a décidé de réveiller tout le monde après son entrée en jeu pour remettre l’OM à hauteur et laisser penser aux 2 700 supporters olympiens que l’exploit était possible (1-1, 67e). Un espoir rapidement douché par Merveille Kanjinga, également tout juste entrée en jeu, qui a profité de la mauvaise couverture défensive marseillaise pour se présenter seule face à Shore et de remporter son duel (1-2, 70e). Et il n’aura fallu attendre que deux petites minutes pour qu’Ornelle Graziani ne vienne inscrire le but du break après une erreur de main de Shore (1-3, 72e). Griedge Mbock est également venue s’offrir un but en profitant d’un nouveau cafouillage défensif marseillais sur un corner (1-4, 85e), avant que Léa Morissaint ne vienne parachever le récital offensif parisien dans le temps additionnel (1-5, 90e+4).

Reste aux Parisiennes à reproduire la même performance mardi face à Louvain en C1.

Olympique de Marseille (4-5-1) : Shore – Khezami (Couasnon, 85e) , Carro, Blanchard, Kbida (Perret, 65e) – Brown (Elisor, 65e), Le Mouël (Scannapieco, 85e), Bourgouin, Laplacette, Bamenga – Bourdieu (Moryl, 90e). Entraîneure : Corinne Diacre.

Paris Saint-Germain (3-4-3) : Earps – De Almeida (Samoura, 80e), Mbock, Gaetino – Isabela (Graziani, 46e), Yaya (Kanjinga, 66e), Ebayilin, Elimbi Gibert – Karchaoui (Morissaint, 75e), Leuchter (Diakité, 75e), Echegini. Entraîneur : Paulo César.

