La femme de Deschamps s’engage contre la fermeture d’une école

Chacun son terrain.

Pendant que Didier est quelque part à Washington en train de croiser les doigts pour le tirage du Mondial 2026 ce soir, son épouse, Claude Deschamps, n’est pas sur le même fuseau horaire. En Bretagne, à Concarneau, la femme du sélectionneur s’est engagée, avec ses deux sœurs, contre la fermeture d’une école de son quartier, partage Ouest-France.

Avec un collectif de parents

Anciennes élèves de l’école de Kerandon, elles ont publié une lettre ouverte cosignée par un collectif de parents mobilisés depuis plusieurs semaines. Elles expriment leur inquiétude face à la disparition d’un lieu selon elles essentiel à la vie du quartier.

« Ici, l’inclusion n’est pas un slogan : elle se vit chaque jour. Les enfants apprennent ensemble, quels que soient leurs parcours ou leurs moyens », écrivent-elles, alertant sur l’impact pour les familles si l’école venait à disparaître.

Et leur prise de position n’a pas été un coup dans l’eau, elle a permis de relancer la mobilisation portée par le collectif de parents ces dernières semaines.

On espère autant de réussite ce soir pour Didier Deschamps.

