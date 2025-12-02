Tous les détails sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2026

Les choses se précisent.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aura lieu ce vendredi 5 décembre à 18h, heure française. En présence de Donald Trump, de Didier Deschamps, mais sans la délégation iranienne, la cérémonie se tiendra au Kennedy Center de Washington et sera diffusée sur M6.

Sur les chapeaux de roues

Les 48 équipes participantes seront réparties en douze groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont à la phase finale. Si l’identité de la majorité des équipes est connue, six places restent encore à prendre lors des barrages qui se tiendront en mars 2026.

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie.

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud, Arabie saoudite.

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2.

Le calendrier du Mondial dévoilé le lendemain du tirage

Petite nouveauté, la FIFA a annoncé qu’elle organisera une deuxième cérémonie 24 heures après le tirage au sort. Également à Washington, ce nouveau show dont Gianni Infantino a le secret permettra de dévoiler le calendrier complet du Mondial, et notamment les horaires des rencontres.

Plus que quelques jours avant de connaître le groupe dans lequel l’Italie ne sera pas.

