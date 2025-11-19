Six places pour 22 équipes : mode d'emploi des barrages pour le Mondial

42 des 48 sélections qui participeront à la Coupe du monde cet été sont désormais connues. Il reste encore six billets à attribuer : quatre pour les barrages de la zone Europe, tandis que les deux derniers reviendront au vainqueur de chaque tableau du tournoi intercontinental qui se dispute entre six équipes issues des cinq autres confédérations. Mode d'emploi.

Les derniers qualifiés directement pour la Coupe du monde cet été sont désormais connus, avec notamment quelques surprises puisque l’Ecosse participera à un Mondial pour la première fois depuis 1998, tout comme le Curaçao qui se joindra au concert des sélections pour la première fois de son histoire. Et ce n’est pas fini. Les 22 équipes encore en lice tenteront d’obtenir le précieux sésame soit via les barrages d’accession pour les 16 sélections européennes, ou le tournoi intercontinental pour les nations issues des confédérations d’Amérique du nord, d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique du sud.

Les barrages européens, malheur aux vaincus

La formule n’est pas nouvelle. Pour chaque compétition majeure, les sélections qui ont terminé deuxièmes de leur groupe de qualification doivent passer par la terrible épreuve des barrages, auxquelles s’ajoutent quatre équipes reversées pour leur bon parcours lors de la dernière Ligue des nations. Plusieurs cadors européens devront donc se départager du 26 au 31 mars prochain pour tenter d’arracher l’un des quatre billets restants pour la zone UEFA.

Les affiches seront connues ce jeudi après le tirage au sort qui aura lieu à Nyon, en Suisse. Une seule certitude, les équipes placées dans le chapeau 1 (Italie, Danemark, Turquie et Ukraine) affronteront des équipes issues du chapeau 4 (Suède, Roumanie, Macédoine du Nord, Irlande du Nord). Tandis que celles du chapeau 2 (Pologne, pays de Galles, République Tchèque, Slovaquie) affronteront celles du chapeau 3 (Irlande, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo).

The UEFA playoff pots are set 🔮 Pot 1 hosts Pot 4 and Pot 2 hosts Pot 3—the winners advance to the finals to decide the final four European qualifiers ⚔️ pic.twitter.com/WeD5Ocd68P — B/R Football (@brfootball) November 18, 2025

Répartis en quatre groupes de quatre à l’issue du tirage au sort, chaque équipe devra d’abord remporter la demi-finale, puis la finale de leur groupe pour espérer fouler le sol américain le 11 juin prochain. Petite subtilité, chaque rencontre se jouera sur un match sec. Pour les tifosi de la Nazionale, oui un remake du barrage 2022 entre l’Italie et la Macédoine du Nord est tout à fait possible.

Le tournoi intercontinental, six appelés pour deux élus

Pour les deux derniers billets qualificatifs, ils seront disputés par six équipes issues des cinq autres confédérations. Répartis en deux tableaux distincts, dont les compositions seront également tirées au sort ce jeudi : la Bolivie (Conmebol), la Nouvelle-Calédonie (OFC), la République démocratique du Congo (CAF), l’Irak qui a triomphé des Emirats arabes unis au bout de dix-sept minutes de temps additionnel (AFC), la Jamaïque et le Suriname (Concacaf) tenteront de se départager. Un billet est promis au vainqueur de chaque tableau. Comme pour la zone Europe, le tournoi se déroulera en mars 2026, du 23 au 31.

🚨 OFFICIEL ! 𝗩𝗢𝗜𝗖𝗜 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘𝗡𝗧𝗔𝗨𝗫 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 🏆 : Têtes de série : 🇮🇶 IRAK 🇨🇩 RD CONGO Non-têtes de série : 🇯🇲 JAMAÏQUE 🇧🇴 BOLIVIE 🇸🇷 SURINAME 🇳🇨 NOUVELLE-CALÉDONIE 6 équipes pour 2… pic.twitter.com/WcFL8hKsB8 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2025

Chaque équipe est donc répartie dans un des deux tableaux avec deux autres sélections. Deux nations sont donc « privilégiées », puisque l’Irak et la RDC se retrouvent têtes de série grâce à leur classement au ranking FIFA, les deux nations occupent respectivement la 57e et 60e place. Elles sont donc qualifiées d’office pour la finale de leur tableau. Les quatre équipes restantes disputeront d’abord une demi-finale avant d’affronter lors du tour suivant l’une des deux têtes de série.

Un mini-tournoi qui aura donc déjà un goût mondialiste puisqu’il se déroulera au Mexique. Les équipes positionnées dans la voie A joueront à Monterrey, tandis que celles du groupe B s’affronteront à Guadalajara. Les 48 sélections qualifiées seront donc dévoilées après le tirage au sort des poules de la 23e Coupe du monde de l’histoire qui se déroulera le 5 décembre prochain. Une question qui ne se posera peut être plus d’ici 2030 et les volontés éparses d’élargir une nouvelle fois la compétition à 64 équipes, et pourquoi pas à terme, à près de 200 nations.

