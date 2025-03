Vers une Coupe du monde à 64 équipes ?

Que des génies dans leur team.

Encore du changement dans le format de la Coupe du monde ? Déjà élargi à 48 équipes (contre 32) pour l’édition 2026 prévue aux USA, au Canada et Mexique, le tournoi pourrait encore évoluer pour voir le nombre de participants augmenter. Ce mercredi avait lieu l’ordre du jour de la séance du Conseil de la FIFA durant laquelle Ignacio Alonso a émis une idée.

Une proposition « intéressante » selon Infantino

Le président de la Fédération uruguayenne de football a évoqué le fait « de permettre la compétition à 64 équipes pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde », rapporte L’Équipe. Gianni Infantino, le boss de la FIFA, aurait jugé la proposition « intéressante, à analyser de plus près ». Pour rappel, la Coupe du monde 2030 se déroulera dans six pays : l’Espagne, le Portugal, le Maroc, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, vainqueur de la première édition en 1930. Autant dire qu’on est loin des 13 participants de la première édition.

Cela dit, vu l’état du monde aujourd’hui, il ne restera peut-être plus que 64 pays en tout et pour tout d’ici cinq ans.