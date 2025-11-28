Éric Roy apporte son soutien à Christophe Gleizes

#FreeChristopheGleizes

Le combat continue. En début de semaine, la presse française s’est mobilisée à travers une tribune pour demander la libération de Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society, injustement emprisonné en Algérie pour « apologie du terrorisme ». Un mouvement suivi de longue date par le monde du football. Après Franck Haise, c’est l’entraîneur brestois Éric Roy qui, en marge de la conférence de presse du jour, a apporté son soutien au journaliste de 36 ans.

En marge de la conférence de presse du jour, Éric Roy a tenu a apporter son soutien à Christophe Gleizes, journaliste pour So Foot et Society, incarcéré en Algérie depuis l'été dernier ⤵️ pic.twitter.com/I2ifFEIioT — Stade Brestois 29 (@SB29) November 28, 2025

Le procès en appel le 3 décembre

Le technicien a rappelé la date du procès du journaliste, fixé au 3 décembre prochain. « Il y a un confrère qui a un procès le 3 décembre. On espère pour lui que tout se passera du mieux possible et qu’on le retrouvera rapidement sur le sol français. C’est tout ce qu’on lui souhaite », a déclaré Éric Roy, avant d’ajouter avec un léger sourire : « On n’a pas le même maillot, mais on est dans la même équipe, les journalistes et nous. »

Plus de 22 000 personnes ont signé la pétition pour la libération de Christophe.

