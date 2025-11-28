S’abonner au mag
  • C3
  • J5
  • Aston Villa-Young Boys (2-1)

Joueur en sang, heurts avec la police : les supporters des Young Boys déraillent

EL
Joueur en sang, heurts avec la police : les supporters des Young Boys déraillent

Et voilà que les Suisses déclarent la guerre.

Pas très bien embarqués dans cette saison de Ligue Europa (26e, avec six points au compteur), les Young Boys n’ont pas redressé la barre, jeudi soir, sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Pire, ils ont peut-être été davantage enfoncés par leurs supporters, qui pourraient être sévèrement sanctionnés dans les prochains jours.

Jets de sièges sur la police

En effet, après l’ouverture du score signée Donyell Malen peu avant la demi-heure de jeu, ce dernier a été visé par de nombreux projectiles depuis le parcage suisse. Des objets malheureusement habituels, tels que des gobelets ou des manches de drapeaux, mais suffisants pour le faire saigner au niveau du crâne. Morgan Rogers a également fait état d’impacts sur le corps.

Quelques minutes plus tard, le Néerlandais s’est offert un doublé et des frayeurs puisqu’il a cette fois échappé de peu à des jets de sièges ! La police est alors intervenue et a également été ciblée par ces projectiles. Le match a été brièvement interrompu, et a repris sans de nombreux supporters des Young Boys, expulsés par les forces de l’ordre. Ils n’ont donc pas pu voir la réduction du score dans les derniers instants, sans conséquence.

Ces débordements, eux, pourraient en avoir.

Bruges fait redescendre Aston Villa, le Shakhtar décolle

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!