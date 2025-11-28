Joueur en sang, heurts avec la police : les supporters des Young Boys déraillent

Et voilà que les Suisses déclarent la guerre.

Pas très bien embarqués dans cette saison de Ligue Europa (26e, avec six points au compteur), les Young Boys n’ont pas redressé la barre, jeudi soir, sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Pire, ils ont peut-être été davantage enfoncés par leurs supporters, qui pourraient être sévèrement sanctionnés dans les prochains jours.

Jets de sièges sur la police

En effet, après l’ouverture du score signée Donyell Malen peu avant la demi-heure de jeu, ce dernier a été visé par de nombreux projectiles depuis le parcage suisse. Des objets malheureusement habituels, tels que des gobelets ou des manches de drapeaux, mais suffisants pour le faire saigner au niveau du crâne. Morgan Rogers a également fait état d’impacts sur le corps.

Quelques minutes plus tard, le Néerlandais s’est offert un doublé et des frayeurs puisqu’il a cette fois échappé de peu à des jets de sièges ! La police est alors intervenue et a également été ciblée par ces projectiles. Le match a été brièvement interrompu, et a repris sans de nombreux supporters des Young Boys, expulsés par les forces de l’ordre. Ils n’ont donc pas pu voir la réduction du score dans les derniers instants, sans conséquence.

Ces débordements, eux, pourraient en avoir.

