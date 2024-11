Bruges fait redescendre Aston Villa, le Shakhtar décolle

Bruges 1-0 Aston Villa

But : Vanaken (52e S.P.)

Liverpool marche désormais seul.

Après trois victoires en trois matchs, Aston Villa a chuté à Bruges et perdu le contact avec les Reds (1-0). Les Belges ont posé de gros problèmes à leur adversaire, à l’image de la frappe de Ferran Jutglà sur le poteau et de la parade d’Emiliano Martínez à la demi-heure de jeu (30e). L’Argentin a finalement encaissé son premier but de la campagne sur une situation ubuesque : Tyrone Mings a voulu replacer le ballon à la main pour jouer un six-mètres alors que son gardien lui avait transmis le cuir, l’arbitre a désigné le point de penalty, et Hans Vanaken a exécuté la sentence (1-0, 52e). Les Villans restent bien placés malgré cette défaite, en cinquième position provisoire, tandis que Bruges revient dans la zone des barragistes avec six points.

LE PENALTY GAG POUR BRUGES ! 😭 Mings prend le ballon à la main alors qu'Emiliano Martinez avait déjà remis en jeu ! Grosse incompréhension et Aston Villa encaisse son premier but de la Ligue des Champions ! ⚽#CLUAVL | #UCL pic.twitter.com/Js4ReBxZGC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

Ce n’est plus ce que c’était, la Premier League.

Shakhtar 2-1 Young Boys de Berne

Buts : Zubkov (31e), Sudakov (41e) // Imeri (27e)

La lumière au bout du tunnel.

À la traîne depuis le début de la compétition, le Shakhtar a enfin passé la première face aux Young Boys de Berne, autre mal classé (2-1). Oleksandr Zubkov et Georgiy Sudakov sont sortis de leur boîte pour forcer la décision et répondre à l’ouverture du score de Kastriot Imeri. Les Ukrainiens reviennent au contact du top 24 avec quatre points, autant que le Paris Saint-Germain. Maigre consolation pour les Suisses, toujours à zéro point : ils ont enfin ouvert leur compteur buts, qui était vierge depuis le début de la compétition.

Les Young Boys en Youth League, voilà la solution.

