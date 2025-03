Aston Villa prend une grosse option pour les quarts à Bruges

Bruges 1-3 Aston Villa

Buts : De Cuyper (12e) pour Bruges // Bailey (3e), Mechele CSC (82e) et Asensio (88e, SP) pour Aston Villa

Que c’est dur !

Lors du huitième de finale surprise de Ligue des champions, ce sont les Anglais qui ont pris un gros ascendant lors de la première manche : Bruges s’est en effet incliné à domicile, encaissant un but en tout début de match et deux autres en fin de rencontre. Leon Bailey a ainsi ouvert le score d’une belle volée au bout de trois petites minutes de jeu, puis Brandon Mechele a marqué contre son camp sur un centre de Morgan Rogers à la 82e et Marco Asensio a enfoncé le clou d’un penalty sanctionnant une double erreur de Christos Tzolis devant Matty Cash.

Martinez toujours là dans les grands rendez-vous

Un score un peu sévère, et surtout difficile à digérer pour les locaux au vu des nombreuses occasions que les Belges se sont procurées. Emiliano Martinez a notamment dû sortir le grand jeu face à Chemsdine Talbi et Raphael Onyedika, tandis que la tête de Hans Vanaken n’a pas trouvé le cadre. Comme Tzolis, beaucoup trop maladroit juste avant le break des visiteurs. Plus opportunistes et moins généreux en cadeaux défensifs, les Villans prennent donc une jolie option en vue d’une qualification pour les quarts de la compétition.

Il y en a un qui se régale, depuis son départ du Paris Saint-Germain…

