Paul Pogba reprend Gims pour son bizutage à Monaco

Il y en a qui se tirent, lui ne fait qu’arriver.

Paul Pogba n’a pas encore foulé les pelouses avec Monaco, mais il a déjà marqué son premier point (musical) dans le vestiaire. Nouvelle tête d’affiche de l’été monégasque, le milieu français, absent des terrains depuis septembre 2023, a renoué mardi avec un classique des vestiaires : le redoutable, mais incontournable bizutage musical.

« Un plaisir de reprendre le foot »

Debout sur une chaise, la Pioche a livré sa version de SPIDER de Gims et Dystinct, et a visiblement gardé le sens du spectacle. Sans micro imaginaire en main (à noter), l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United a su embarquer tout le vestiaire monégasque avec lui, notamment Tilo Kehrer, hilare, derrière son téléphone.

L’occasion aussi de glisser quelques mots à ses nouveaux coéquipiers : « Un plaisir de reprendre le foot, surtout avec ce groupe-là. J’espère qu’il n’y aura que du bonheur… et des trophées. »

PAUL POGBA a eu le droit à son bizutage avec l’AS MONACO ⛏️🤣 Il a choisi d’interpréter « SPIDER » de GIMS & DYSTINCT 🕷️pic.twitter.com/pwAVO8VRfY — Kultur (@Kulturlesite_) July 15, 2025

L’entrée en scène est lancée, il ne reste plus qu’à faire le show sur le terrain.

