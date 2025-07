Paul Pogba : « Je me sens comme un gosse »

Une pieuvre à son Rocher.

Ce jeudi après-midi, Paul Pogba a participé à sa première conférence de presse en tant que joueur de Monaco. Ce n’est donc pas un mirage, la Pioche est bel et bien de retour. Le Français se sent « comme un gosse qui vient de signer pro pour la première fois ».

« La Ligue 1 a toujours été un top niveau, ça a toujours été un gros championnat avec énormément de talent, explique celui qui va découvrir le championnat français. Je suis très excité de pouvoir faire partie maintenant de la Ligue 1. C’est un bon challenge pour moi aussi. »

Un retour attendu et préparé

Pendant ses deux années d’attente, Pogba dit avoir continué à bosser, tout en passant du temps avec sa famille : « Je déposais les enfants à l’école, et puis j’allais récupérer les enfants à l’école et j’ai passé énormément de temps avec ma famille et à faire des entraînements. […] Dès que je voyageais, j’étais avec mon préparateur. J’essayais de ne pas passer trois jours sans m’entraîner. »

Des coups de fil à Deschamps et Mbappé

Depuis la fin de sa suspension pour dopage et la résiliation de son contrat avec la Juventus, Pogba ne cache pas son rêve de retourner un jour en équipe de France. « Il y a des étapes, aujourd’hui je suis à l’étape 1, c’est de revenir, d’être performant, il y a des places à gagner, il faut les mériter, parce qu’il y a un très très grand groupe, une belle équipe, et ça va être à moi aussi d’être performant et de mériter ma place », a déroulé celui qui a eu Didier Deschamps au téléphone à l’annonce de son retour.

Tout comme un certain Kylian Mbappé, qui a pu lui donner quelques conseils sur la Principauté : « J’ai parlé déjà avec, j’ai eu Kylian, j’ai eu Benjamin Mendy, j’ai parlé aussi avec Geoffrey (Kondogbia), qui était là auparavant, ils m’ont dit que le club était top et que la vie était belle à Monaco. »

Place au terrain, maintenant.

