Pogba et Giroud : la ligue des vieux talents

« Olivier Giroud, Nzonzi. On est ensemble. » Voilà comment Vegedream, artiste officiel du sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018, commémorait le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Un simple hommage, loin des sept mentions du nom de Presnel Kimpembe. Certes boudée par le chanteur, cette grande tige partie s’offrir un kif à Los Angeles n’a pas été oubliée par le public français. Lassé par le soleil californien, et un temps de jeu famélique, Giroud a donc décidé de revenir se frotter aux défenses de Ligue 1, en s’engageant au LOSC pour une saison.

Après Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Corentin Tolisso, Djibril Sidibé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, et donc Paul Pogba, voilà un nouveau champion du monde qui décide de rentrer au bercail. Comme ses prédécesseurs, le gaucher ne revient pas dans le championnat de France en étant au top de sa forme, mais cela prouve tout de même la certaine attractivité de la Ligue 1, toujours capable d’attirer des noms, qui nourriront un récit dont la LFP a besoin pour vendre son produit.

Une Ligue 1 attractive… pour les anciens

Arrivé au Los Angeles FC de Denis Bouanga et Hugo Lloris il y a un an, Giroud sort de deux moitiés de championnat assez compliquées. En 38 matchs disputés, il n’a fait trembler les filets qu’à cinq reprises au sein d’une MLS qui a l’habitude de voir les joueurs issus du Vieux Continent immédiatement prendre le dessus. En 19 matchs joués en 2025, il n’a grappillé qu’une moyenne de 46 minutes par rencontre. Autant dire que l’ancien goleador de Montpellier – qui n’aura même pas le plaisir de retrouver la Mosson – n’est pas parvenu à s’imposer dans la cité des Anges. En échec outre-Atlantique, il décide donc de revenir en France, dans un championnat plus relevé, qui plus est dans une équipe qui disputera la Ligue Europa. À 38 ans, Giroud n’a, a priori, pas signé pour être titulaire et être le remplaçant de Jonathan David à la pointe de l’attaque lilloise. Avec son expérience et sa force mentale, il devrait davantage avoir un rôle de vétéran, notamment auprès du jeune Matías Fernández-Pardo.

Comme Paul Pogba, qui n’a plus joué un match de foot professionnel depuis la rencontre face à l’Udinese du 20 août 2023, Giroud est parvenu à convaincre un club de Ligue 1, et pas un promu, de tenter le pari. Ce genre de noms ronflants font du bien à l’image des clubs où ils évoluent, et gonfleront un peu les ventes de maillots, voire de la billetterie. Mais cela interroge aussi sur le niveau du championnat de France, qui semble bloqué (hors PSG) sur deux profils de joueurs : les jeunes à fort potentiel parce que l’Hexagone se repose sur un vivier exceptionnel ou alors des joueurs plus cotés, mais sur la pente descendante, et qui voient en la Ligue 1 un moyen de rester compétitif ou de se relancer, car il y a une certaine exposition européenne. C’est aussi une alternative aux pays du Golfe, dont les émoluments font saliver, mais les enjeux sportifs un peu moins.

« Je me sens bien physiquement, ne vous inquiétez pas ! Je suis prêt à relever ce challenge encore une année », a tenté de rassurer Giroud ce mercredi lors de sa conférence de presse de présentation. Celui qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain a toutefois confirmé qu’il s’agissait là du dernier défi de sa carrière. Espérons pour le championnat et pour les Dogues que l’ancien chouchou de Didier Deschamps se rebiffe une ultime fois, comme l’avait fait Burak Yılmaz lors de la saison du titre, en 2021.

