Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz

Le Xavi Simons du Real.

Ce n’était qu’une question de temps. Selon la presse espagnol le Real Madrid a d’ores et déjà levé l’option de rachat de Nico Paz, actuellement à Côme, pour un montant fixé à seulement 9 millions d’euros.

Le jeune Argentin de 21 ans rejoindra les Merengue en juin prochain, une excellente opération financière pour le club un peu à l’image de ce que le PSG avait fait avec Xavi Simons : vendre pour finalement racheter grâce à une clause à moindre coût, malgré une cote qui a littéralement flambé ces derniers mois. Une formalité contractuelle bien huilée que l’on devrait sans doute voir de plus en plus dans le foot européen.

Il restera à Madrid

Contrairement au cas de Simons au PSG, la direction du Real n’a pas l’intention de le revendre. Auteur d’une progression fulgurante en Serie A, lui qui évoluait encore en troisième division espagnole il y a un peu plus d’un an avec la réserve du Real, Nico Paz a convaincu tout le monde.

La Casa Blanca veut le rapatrier pour l’intégrer définitivement à l’effectif. À Valdebebas, on sait ce qu’on a sous la main un joueur formé au club, prêt à franchir un palier, et dont la créativité au milieu pourrait rendre de grands services à Madrid.

La forêt devrait s’éclaircir.

