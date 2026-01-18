Bafodé Diakité raconte son altercation avec Rüdiger à propos de son haleine

On a enfin le fin mot de ce chambrage. Lors de l’exploit européen de Lille contre le Real Madrid en octobre 2024 (1-0), Bafodé Diakité s’était fait remarquer lors d’une embrouille qu’il avait eue avec Antonio Rüdiger. Le désormais ex-défenseur de LOSC s’était moqué de l’haleine de son adversaire. Lors d’un entretien pour Canal+, le joueur de Bournemouth a raconté pourquoi il avait dit cela.

On a enfin l’explication du geste de Bafodé Diakité sur Rüdiger ! 😳 "72h avec Bafodé Diakité", vidéo disponible partout gratuitement 🖥️ pic.twitter.com/49fqxiJSoC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 18, 2026

« Je me suis dit que j’allais l’humilier »

« Je me suis dit : “Je ne vais pas rentrer dans son jeu de l’insulter. Je me suis dit que j’allais l’humilier devant tout le monde”, a relaté l’ancien défenseur des Dogues. Finalement, certains pensent qu’il puait vraiment de la bouche, mais non, c’était juste une question de l’humilier. Il a voulu m’insulter. » Après ce succès de prestige, les Lillois, 7es de la phase régulière, s’étaient inclinés en 8es de finale face à Dortmund.

De bons souvenirs.

