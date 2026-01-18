S’abonner au mag
Bafodé Diakité raconte son altercation avec Rüdiger à propos de son haleine

Bafodé Diakité raconte son altercation avec Rüdiger à propos de son haleine

On a enfin le fin mot de ce chambrage. Lors de l’exploit européen de Lille contre le Real Madrid en octobre 2024 (1-0), Bafodé Diakité s’était fait remarquer lors d’une embrouille qu’il avait eue avec Antonio Rüdiger. Le désormais ex-défenseur de LOSC s’était moqué de l’haleine de son adversaire. Lors d’un entretien pour Canal+, le joueur de Bournemouth a raconté pourquoi il avait dit cela.

« Je me suis dit que j’allais l’humilier »

« Je me suis dit : “Je ne vais pas rentrer dans son jeu de l’insulter. Je me suis dit que j’allais l’humilier devant tout le monde”, a relaté l’ancien défenseur des Dogues. Finalement, certains pensent qu’il puait vraiment de la bouche, mais non, c’était juste une question de l’humilier. Il a voulu m’insulter. » Après ce succès de prestige, les Lillois, 7es de la phase régulière, s’étaient inclinés en 8es de finale face à Dortmund.

De bons souvenirs.

De Ronaldo à Giroud : comment maîtriser l’art du saut dans le foot ?

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

