Le joli message de Kylian Mbappé pour l’anniversaire de son frère Ethan

La famille, c’est le plus important.

Quelques jours après les 26 ans de Kylian, c’est au tour d’Ethan de fêter son anniversaire en ce 29 décembre, et pas n’importe lequel puisque le plus jeune de la fratrie, absent des terrains depuis fin septembre, célèbre ses 18 ans. L’occasion pour son grand frère de publier un joli message sur son compte Instagram, accompagné d’une photo des deux frères jouant au basket : « Joyeux anniversaire petit frère, la majorité 18 ans! Le temps passe si vite, tu es officiellement un grand maintenant, le meilleur pour toi pour toujours. Big love ».

Prêt à bouleverser sa carrière pour son frère ?

Une nouvelle marque d’affection de la part du Madrilène, qui avait déjà longuement évoqué son amour pour son jeune frère lors de son long entretien accordé récemment à Clique, affirmant notamment lui avoir proposé de prolonger au PSG s’il le souhaitait. « Ce que représentait le Real pour moi, son rêve de gosse, c’était le PSG. Mais indirectement, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi, mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui. Il me disait: « Non, non, ce qu’ils t’ont fait, moi je ne veux pas rester », confiait-il notamment. S’il m’avait dit : « Kylian, vraiment ça me pèse », j’aurais abandonné mon rêve de Madrid et je serai resté pour lui. »

Une vraie preuve d’amour.

Di María, Bynoe-Gittens, Mukau : les notes de la soirée