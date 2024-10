Bruno Genesio à la table de Jürgen Klopp et Diego Simeone

D’un G qui veut dire Genesio.

Le LOSC a créé l’exploit mercredi en s’offrant le Real Madrid à Villeneuve-d’Ascq (1-0). Les Dogues ont capitalisé sur le penalty de Jonathan David et sur les interventions de Lucas Chevalier pour faire tomber le club aux 15 Ligues des champions. Tout ça sous la coupe d’un Bruno Genesio qui n’en est pas à son coup d’essai. Après la déconvenue subie face au Sporting, le coach lillois a rappelé qu’il avait plus d’un tour dans son sac et a rejoint le cercle très fermé des entraîneurs ayant réussi à battre Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti sur la scène européenne. Seuls Diego Simeone et Jürgen Klopp avaient en effet réalisé cette performance. Pas mal, non ? C’est français.

3 – Entraîneurs ayant battu Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en compétition européenne : Diego Simeone Jürgen Klopp 🆕 Bruno Génésio Mister. #LOSCRMA pic.twitter.com/t7VZkevlxr — OptaJean (@OptaJean) October 2, 2024

L’Olympique lyonnais de BG avait tenu tête au Manchester City de « l’autre » Pep en 2018, obtenant une victoire à l’Etihad (1-2) puis un nul dans le Rhône (2-2). Le Mou, lui, a dû s’incliner face à la maestria genesiesque au mois d’août avec Fenerbahçe (2-1 à Valenciennes, 1-1 à Istanbul).

C’est bien beau mais malgré tout ça, Genesio n’a jamais battu Rolland Courbis…

En plein dans le Lille !