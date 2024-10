En plein dans le Lille !

Sans peur, ni reproche, Lille a fait vaciller le Real Madrid en Ligue des champions, au point de l'emporter (1-0). Plus qu'un exploit, un moment d'histoire.

Guardiola, Mourinho, Ancelotti. Sur son CV, Bruno Genesio peut ajouter une nouvelle ligne : celle qui fait de lui – avec Arsène Wenger – le deuxième entraîneur français à battre les trois références du coaching dans l’histoire du football moderne. Si on ramène cette perf’ sur la scène européenne, ils ne sont que trois à l’avoir fait : Diego Simeone, Jürgen Klopp et donc notre Bruno national. Ce mercredi 2 octobre, le Mister nordiste a en effet frappé un énième grand coup, dont il a désormais le secret : battre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0). Exploit retentissant, surprise, évènement paranormal, tous les superlatifs menant à David contre Goliath pourront ainsi être ressortis pour décrire la prestation du LOSC devant son public.

La réalité est en fait beaucoup plus simple. Nous voici devant un moment d’histoire. Un moment qui a vu l’actuel cinquième de Ligue 1 réduire le plus grand club du monde au silence, des joueurs inexpérimentés (Ayyoub Bouaddi fêtait ses 17 ans !) bomber le torse devant les champions d’Europe en titre, et un public – rarement mis en avant – lui aussi se mettre en mode Ligue des champions. Bref, Lille a de quoi être fier.

« Ce n’est pas un hold-up ! »

Il fallait s’en douter, de ce sursaut d’orgueil lillois. « Beware of Dogues » titrait ainsi le grand tifo brandi par une partie des supporters, comme pour avertir le parcage adverse vêtu de blanc, que les nuits de folies allaient, ce mercredi, changer de camp. Il fallait aussi s’en douter en voyant Rémy Cabella, sur sa première touche de balle, réaliser une talonnade en détente, au nez et à la barbe de Jude Bellingham. Comme pour insister sur ce fameux, « Beware of Dogues ». Le LOSC n’a ainsi pas tardé à montrer que le rendez-vous n’allait pas être manqué.

Dans vingt ans, quand j’aurai terminé ma carrière, je pourrais me dire : « j’ai battu le Real Madrid ». Lucas Chevalier

Edon Zhegrova en tête. Dribbleur, parfois têtu mais toujours en confiance, le Kosovar a donné le ton de cette belle insolence qui allait endormir Madrid. C’est d’ailleurs de son coup franc qu’est venu le penalty de la victoire, transformé par Jonathan David. « Ce n’est pas un hold up, s’est exclamé Lucas Chevalier dès son arrivée en zone mixte. Tout le monde à sa part de responsabilité dans cette victoire, c’est juste historique. » Le gardien tombe à pic, lui dont les parades ont écœuré les Madrilènes, du jeune Endrick, au roc Rüdiger, avant de s’offrir un bain de foule auprès de la tribune Sud. Toute une symbolique émotionnelle pour l’enfant du club.

Revivez l'explosion de joie des Lillois après leur victoire exceptionnelle face au Real Madrid ! 👏#LOSCRMA | #UCL pic.twitter.com/mNUWZRGDzq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024

Avec un Pep majuscule

« Il ne fallait surtout pas être spectateur de ce match. Mes joueurs l’ont compris et l’ont abordé avec beaucoup de relâchement », martelait Bruno Genesio en conférence de presse. Un no stress complet, que l’entraîneur a poussé à son paroxysme en évoquant dans sa causerie, pour décomplexer sa bande, la « victoire des U19 en Youth League » contre ces mêmes Merengue un peu plus tôt dans l’aprem. L’effet placebo a fonctionné à merveille. Mais du pragmatique Genesio, une retenue presque touchante est venue habiller les propos : « Le Real Madrid nous a beaucoup inquiétés. Puis, ce n’est que le premier tour », a-t-il répété presque gêné de ce scénario exceptionnel.

Alors, le devoir est – tant du côté des supporters, que des journalistes – de faire comprendre au Pep du Rhône, que Lille a logiquement et (presque) aisément battu le Real Madrid – invaincu depuis quatorze matchs en C1. Sans retenue, ni crainte. Des Madrilènes complètement passés à côté de leur sujet, à l’image de Vinícius Júnior, et qui ont certainement compris qu’avec ce genre de performance, il fallait désormais prendre les autres au sérieux. À Lucas Chevalier l’honneur de conclure : « Dans vingt ans, quand j’aurai terminé ma carrière, je pourrais me dire : « j’ai battu le Real Madrid » ». Dans vingt ans, tous les Lillois se diront la même chose.

Les notes de Lille-Real Madrid