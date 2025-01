Le communiqué cinglant de l’OL pour officialiser le départ de Pierre Sage

Ah, une autre couche pour Pierrot.

Alors que L’Équipe annonçait lundi soir le licenciement de Pierre Sage, l’Olympique lyonnais a officialisé la nouvelle avec d’étonnants éléments de langage. Ce mardi, le club assure avoir été « contraint de dispenser d’activité » son entraîneur, ainsi que les membres de son staff dans un communiqué. Parmi les noms cités, Jamal Alioui (assistant), Rui Lemos (préparateur physique), Denis Valour (coach en performance) et l’iconique Rémy Vercoutre (entraîneur des gardiens).

Je t’aime pour 2024, je t’haine pour 2025

Un choix et une manière de faire qui surprennent et soulèvent de nombreuses interrogations, tant Pierre Sage avait marqué les esprits lors de son arrivée début 2024. Si la saison actuelle (2024-2025) semble tumultueuse, ce départ brutal traduit les tensions internes qui agitent un club en quête de stabilité.

L’Olympique lyonnais, dans son communiqué, déclare : « Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024-2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe. » Merci pour 2024, mais 2025, on a vu mieux. Le verdict sur l’avenir du staff devrait tomber dans les prochains jours.

Pierre qui roule…

Fauché dans la fleur de Sage