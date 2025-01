Vent de fronde à l’US Créteil-Lusitanos : les joueurs et le personnel administratif se mettent en grève

La goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Ce mardi, joueurs, staff et salariés de l’US Créteil-Lusitanos ont décidé de se mettre en grève, dénonçant « la gestion chaotique » du président Bassam Al Homsi depuis son arrivée en 2022. Dans leur communiqué, ils déplorent une situation « sans précédent » et justifient leur décision par « l’objectif d’alerter l’ensemble des suiveurs du club » et leur« devoir de veiller à la pérennité de cette Institution presque centenaire », institution selon eux « en voie d’extinction ». Cinquième du groupe A de National 2, l’USCL se retrouve sous la menace d’une rétrogradation administrative, la DNCG ayant prononcé en novembre dernier l’encadrement de la masse salariale.

Au bord de la dérive

Un constat accablant pour le club cristolien avec un projet sportif inexistant, des départs en série des cadres techniques, les choix présidentiels dans les compositions d’équipe – jusqu’à imposer son fils sur le terrain –, et des finances dans le rouge. Un dernier pépin pour la route ? La DNCG a récemment encadré la masse salariale du club, laissant planer la menace d’une rétrogradation administrative.

Face à ces dérives, les salariés réclament le départ immédiat d’Al Homsi, tout en réaffirmant leur soutien à l’ancien entraîneur Abasse Chanfi, confronté à des difficultés personnelles.

La grève, ultime cri d’alerte pour tenter de sauver les Béliers.

Sammy Traoré suspendu 16 matchs pour avoir insulté une arbitre