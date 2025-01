Phil Foden se confie sur sa santé mentale

Phil Foden s’est livré dans le Manchester Evening. Le meilleur joueur de Premier League en titre est revenu sur les difficultés qu’il a rencontrées récemment dans son club comme en sélection.

Au-delà du jeu produit par les Three Lions à l’Euro, c’est le poste auquel Gareth Southgate cantonnait Phil Foden qui a suscité de la frustration chez le milieu offensif. « Après avoir été le meilleur joueur de Premier League la saison dernière en ayant joué milieu offensif axial, j’ai trouvé cela dur de m’adapter à cette position (ailier gauche). Je suis quelqu’un qui est capable de jouer à plusieurs postes et j’ai dû faire de mon mieux pour m’y adapter. J’ai l’impression que l’Angleterre n’a jamais réussi à se mettre en route ou à atteindre son potentiel », a révélé le Citizen. Peut-être que l’arrivée de Thomas Tuchel pourra l’aider à se sentir mieux dans cette sélection. Cependant, le poste de milieu offensif axial est très prisé et l’Allemand aura la lourde tâche de faire cohabiter Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka et donc Phil Foden.

Un début de saison compliqué

Le gaucher anglais a expliqué que son début de saison compliqué était en partie dû à une fatigue corporelle liée au manque de récupération qu’il a eue entre les deux saisons. Cinq semaines après la finale de l’Euro, Foden était sur une pelouse de Premier League. « Je me suis toujours donné à 100 % quand j’étais à l’entraînement, mais quand vous rajoutez tous les matchs et les voyages, c’est beaucoup pour le corps », a-t-il avoué. Ensuite, Phil Foden s’est confié sur sa santé mentale et la manière dont elle impactait ses performances. « Pour moi, le football se joue avec le cerveau, et quand le cerveau est fatigué mentalement, on ne voit pas le joueur tel qu’il est. Normalement, j’ai hâte de reprendre le football, mais lorsque je suis revenu, mon corps et ma santé mentale étaient au plus bas. »

Être supporter Anglais c’est déjà compliqué émotionnellement , alors imaginez pour les joueurs…