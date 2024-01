Sammy Traoré fait son retour à Créteil

Bélier un jour, bélier toujours.

Né à Créteil et ancien joueur de l’US Créteil-Lusitanos de ses 17 à ses 26 ans, Sammy Traoré est de retour dans son club formateur. L’ancien du PSG revient chez les Béliers en tant que coordinateur de l’académie du club. L’ex-international malien (21 sélections) aura à charge « les groupes élite afin de permettre à l’USCL de retrouver, à terme, ses équipes en championnats nationaux », comme indiqué dans le communiqué de presse partagé par le club. Les équipes U19 et U17 de l’USCL sont respectivement en Régional 1 et Régional 2.

Dans ce même communiqué, l’ancien joueur du PSG et de l’OGC Nice (204 matchs en Ligue 1) partage son enthousiasme : « C’est toujours beau de revenir dans le club de ses débuts ! […] J’ai la chance de revenir à l’USCL et je pense qu’à Créteil, il y a tout pour réussir ! »

