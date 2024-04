L’aigreur d’Andrea Agnelli après le titre de l’Inter

C’est qu’il doit s’ennuyer dans son coin.

Exclu du football italien pour des sombres affaires de magouilles financières et démissionnaire de la présidence de la Juve pour ces mêmes raisons, Andrea Agnelli a tenu à se faire remarquer ce soir, alors que l’Inter vient de décrocher son 20e titre de champion d’Italie. Un accomplissement pour lequel la Juventus, seul autre club à l’avoir fait en Italie, a tenu à féliciter le nouveau champion de Serie A sur Twitter/X.

La #Juventus si congratula con l'#Inter per lo scudetto, Andrea #Agnelli invece ricorda a tutti l'anno della seconda stella bianconera (1982) pic.twitter.com/4kyedquEa2 — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 22, 2024

De son côté, l’ancien dirigeant n’a lui rien trouvé de mieux que de souligner que son équipe avait réalisé une telle performance il y a plus de 40 ans déjà. Une façon pour lui de rappeler la stature de son club, qui n’a toutefois plus rien gagné depuis désormais trois ans et la coupe d’Italie. Peut-être a-t-il oublié la date de la dernière Ligue des champions remportée par l’Inter (2010, contre 1996 à la Juve) ?

Ou peut-être celle de l’année de la dernière relégation de la Juve en 2006 (ce n’est jamais arrivé à l’Inter) ?