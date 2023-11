La Juve et l’Inter se neutralisent

Juventus 1-1 Inter Milan

Buts : Vlahović (27e) pour la Juve // Lautaro Martínez (33e) pour l’Inter

C’est le genre de rendez-vous à ne pas rater, le premier carrefour, celui qui permet aux challengers de se jauger avant le sprint final du printemps. La Juventus et l’Inter y seront, probablement au coude-à-coude, pour accaparer un titre après lequel ils peuvent recourir après la domination aussi totale qu’éphémère du Napoli l’an dernier. Au coup de sifflet final de ce premier round, aucun des deux géants n’a pris un avantage énorme sur l’autre, comptablement ou dans le jeu, mais on se dit quand même que ce point à l’extérieur ravira davantage les Intéristes que les Juventini.

Vlahović et Lautaro font le spectacle

L’Allianz Stadium a sorti son costume en alpaga pour ce 250e derby d’Italie, et la réception de Nerazzurri bien déterminés à prendre le large dans la course au Scudetto. Mais les Bianconeri, avec Adrien Rabiot toujours capitaine et le jeune Hans Nicolussi Caviglia titularisé au milieu, rentrent bien dans ce choc au sommet. S’ils concèdent la première action dangereuse – un coup de tête de Marcus Thuram bien capté par Wojchiech Szczesny -, les hommes d’Allegri vont être les premiers à faire rugir le gong. Auteur d’un excellent pressing sur Denzel Dumfries à deux pas du rond central, Dusan Vlahović récupère le cuir et lance Federico Chiesa.

L’international italien percute, retrouve le Serbe qui ouvre son pied pour faire exploser le peuple turinois (1-0, 27e). On se dit alors que la Juve a fait le plus dur, que l’Inter va devoir batailler, s’arracher pour faire plier son dauphin. Mais c’est mal connaître les experts de la verticalité en Italie : sur un beau jeu en une touche, Nicolo Barella lance Thuram qui travaille Bremer. Comme un symbole, c’est aussi sur un centre en retrait que Lautaro Martínez passe devant Federico Gatti pour placer un caramel imparable (1-1, 33e). Le signe que l’Inter monte en puissance, même si la formation de Simone Inzaghi ne fera pas le break avant la pause sur une volée écrasée de Lautaro.

L’Inter repart le sentiment du devoir accompli

Partie sur les chapeaux de roues, l’empoignade entre les deux plus grosses écuries de l’année va peu à peu s’enliser en seconde période. Sur une astucieuse talonnade côté gauche, Barella trouve Mkhitaryan dans la surface turinoise qui sert à son tour Thuram qui loupe une reprise. La seule véritable occasion, de part et d’autre, d’un second acte haché et surtout marqué par l’entrée sous les sifflets de l’ancien sociétaire de la Juve, Juan Cuadrado.

Allegri et Inzaghi lancent toutes leurs forces dans la bataille : Locatelli, Kean, Milik, Alex Sandro côté Juve, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Arnautović et donc Cuadrado côté Inter. Mais cela ne changera rien, malgré une pression nerazzurra pour finir : l’Inter arrache un précieux point pour garder la Juve à distance avant une semaine où elle ira à Benfica pour composter son ticket pour les huitièmes de Ligue des champions, puis à Naples le week-end prochain pour un nouveau choc transalpin au sommet.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny – Gatti, Bremer, Rugani – Cambiaso, McKennie, Nicolussi (Locatelli, 61e), Rabiot, Kostic (Alex Sandro, 89e) – Chiesa (Kean, 80e), Vlahović (Milik, 80e). Entraîneur : Max Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer – Darmian, De Vrij, Acerbi – Dumfries (Cuadrado, 70e), Barella, Calhanoglu (Asllani, 83e), Mkhitaryan, Dimarco (Carlos Augusto, 70e) – Thuram, Lautaro. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Revivez le nul entre la Juve et l'Inter (1-1)