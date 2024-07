Strasbourg officialise son nouvel entraîneur

Le banc strasbourgeois n’est plus vide.

Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce jeudi l’arrivée de son nouvel entraîneur Liam Rosenior, pour une durée de trois ans. L’ex-coach de Hull City en Championship (2022-2024) succède à Patrick Vieira, limogé le 18 juillet après seulement une saison. Ancien défenseur de Bristol City, Fulham, Hull City ou encore Brighton, le fils de Leroy Rosenior s’exporte outre-Manche pour la première fois.

✍️ Liam Rosenior nouvel entraîneur du Racing Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Liam Rosenior à la tête de l’équipe première. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 25, 2024

« Je suis heureux de rejoindre le Racing, un club français historique, avec des supporters réputés pour leur passion et leur fidélité. Je ferai tout pour que la Meinau soit fière de son équipe et de ses joueurs. J’ai hâte de me mettre au travail », a réagi le nouvel entraîneur alsacien.

