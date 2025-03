Strasbourg et son Emegha sûr

De nouveau buteur à Auxerre, Emanuel Emegha a une nouvelle fois montré la voie du succès aux siens à Auxerre. En grande forme depuis le début de l’année 2025, l’attaquant néerlandais est peu à peu en train de devenir le symbole de ce Strasbourg sûr de lui et qui ne fait plus rire personne.

Une accélération fulgurante quelques instants à peine après le retour des vestiaires, une finition clinique du n°10 maison et une solidité défensive à toute épreuve : à l’instar du PSG, Strasbourg a trouvé sa recette gagnante depuis le début de l’année 2025. Un savant mélange qui lui a permis de devenir la première équipe victorieuse à l’Abbé-Deschamps depuis le mois de septembre, portant sa série à quatre matchs sans prendre le moindre but (pour trois victoires et un nul). Suffisant pour se mettre à rêver d’Europe à l’orée du sprint final, alors que les Alsaciens pointent à deux longueurs de la sixième place (sachant que la septième offrira un ticket pour la Ligue Conférence en cas de victoire du PSG en Coupe de France). Une belle période dont le symbole porte un nom : Emanuel Emegha.

Monsieur un but par match

Les débuts compliqués du buteur formé au Sparta Rotterdam semblent désormais loin derrière lui. Débarqué dans l’Hexagone en provenance de Sturm Graz contre 13 millions d’euros (deuxième plus gros transfert de l’histoire du club), démontre enfin la pleine étendue de son talent chaque semaine et traverse la meilleure période de sa jeune carrière. Le voilà même propulsé parmi les cadres du très jeune effectif alsacien mis en place dans le cadre du projet BlueCo, du haut de ses 22 ans. Un statut acquis au fil des buts, enfilés comme des perles depuis deux mois (huit en neuf matchs). Pas vraiment un hasard si les deux seules sorties où il n’a pas trouvé le chemin des filets, son équipe est resté muette.

Ce qui me plaît le plus, c’est le message qu’il veut faire passer : le plus dur tu travailles, le plus d’occasions tu te créeras et le plus de buts tu marqueras. Liam Rosenior

Surtout, l’international espoirs néerlandais s’inscrit parfaitement dans le système mis en place cette saison par Liam Rosenior, à base de pressing tout terrain et de projections vers l’avant aussi rapides qu’efficaces. Une tactique dans laquelle il se retrouve bien souvent dans le rôle du finisseur. « Ses statistiques parlent pour lui. Il nous a manqué quand il était absent, sur ses buts, mais aussi son énergie, son pressing, son impact sur les défenses adverses, louait le jeune technicien anglais en janvier dernier. Ema’ arrive à un moment de sa carrière où il devient de plus en plus régulier, mais il comprend que ça provient du travail. Ce qui me plaît le plus, c’est le message qu’il veut faire passer : le plus dur tu travailles, le plus d’occasions tu te créeras et le plus de buts tu marqueras. » Sans oublier une bonne dose de confiance en soi.

Aie confiance

Le jeune homme n’en manque pas, et laisse rarement passer une occasion de le montrer. Récemment, ce sont les supporters lensois qui en ont fait les frais en le voyant célébrer son but dans les derniers instants d’un duel décisif dans la course à l’Europe en brandissant son maillot face à Bollaert, façon Lionel Messi. Le tout quelques semaines après avoir amoché Leonardo Balerdi dans la foulée d’un nul ramené du Vélodrome au cours duquel il avait bien sûr marqué le pion des siens. « Il n’arrivait pas à m’attraper, donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi. »

<iframe loading="lazy" title="RC Lens-Racing (0-2) : les buts vus du bord terrain" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/NX2vnICfo-4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Un caractère hérité de son enfance aux côtés de son jumeau Joshua (joueur de quatrième division néerlandaise) et de sa mère à La Haye. Des premières années qui l’ont notamment vu s’essayer à l’équitation avant d’opter pour le ballon rond, accompagné de son frère. « Dès l’instant où nous sommes arrivés là-bas, le propriétaire a dit : “Non, vos enfants doivent aller jouer au football. L’équitation, ce n’est pas pour eux !” », s’exclamait-il l’an dernier sur les médias du RCSA peu après son arrivée. Quelques années plus tard, il ne peut rejoindre le Sparta Rotterdam malgré un essai concluant pour des raisons d’organisation familiale, car son jumeau, lui, n’a pas été retenu.

Un club au sein duquel il fera finalement sa formation, d’abord comme gardien, avant d’opter pour marquer des buts plutôt que de les arrêter. Et faire preuve d’un très joli sens de la finition, travaillé au fil des années. « Quand il foire, c’est le chaos dans sa tête, détaillait Tim Roest, son entraîneur chez les U16 du club néerlandais, dans les colonnes de L’Équipe. Mais désormais il sait se maîtriser pour rester focus, notamment parce qu’il a eu l’intelligence d’aller voir très jeune un préparateur mental pour cadrer ses émotions explosives. » Et en faire une force, affichée chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1.

