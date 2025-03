Strasbourg s'accroche à l'Europe, Rennes s'éloigne du danger

Voyage, voyage !

Les trois rencontres du multiplex de 17h15 ont accouché de victoires à l’extérieur ce dimanche en Ligue 1. Par l’odeur de l’Europe alléché, Strasbourg est allé s’imposer sur la pelouse d’Auxerre (0-1). Le Racing a profité du positionnement hasardeux de la défense icaunaise pour faire mouche grâce à un tir croisé de l’inévitable Emanuel Emegha (47e). Le Néerlandais totalise 11 buts en Ligue 1 cette saison, dont huit depuis le début de l’année 2025. Dans son sillage, Strasbourg s’accroche au rêve d’une qualification européenne, six ans après sa dernière participation à la Ligue Europa : le RCSA est septième, à deux points de Lyon (6e) et quatre de Lille (5e).

Toulouse et Rennes puissance 4

Le TFC est un peu loin en termes de points, mais il peut lui aussi avoir le sourire. Après Le Havre le week-end dernier, les Violets ont enchaîné une deuxième victoire à l’extérieur, cette fois à Angers (0-4). Les hommes de Carles Martinez Novell ont frappé trois fois en vingt minutes par Frank Magri sur attaque rapide (51e), puis par Vincent Sierro (57e) et Charlie Cresswell sur des coups de pied arrêtés (71e). Noah Edjouma a enfoncé le clou en fin de match en logeant le ballon sous la barre (90e+4). Toulouse se hisse à la huitième place du championnat pendant que le SCO, treizième, regarde dans le rétro.

Rennes, enfin, a confirmé son regain de forme en dominant la lanterne rouge Montpellier (0-4). Seko Fofana a montré la voie d’une belle frappe à l’entrée de la surface. Son premier but rennais, et son premier but en Ligue 1 depuis mai 2023. Le jeune Djaoui Cissé (21 ans) a fait encore plus fort en marquant depuis les 30 mètres. Lorenz Assignon, à la réception d’un centre de Ludovic Blas, et Arnaud Kalimuendo, en deux temps après que Benjamin Lecomte ait repoussé son penalty, ont aussi participé à la fête. Avec quatre victoires sur les cinq dernières journées, Rennes éloigne considérablement le danger. Onzième du classement, le SRFC compte désormais neuf points d’avance sur le barragiste.

Les résultats du multiplex

Auxerre 0-1 Strasbourg

But : Emegha (47e)

Angers 0-4 Toulouse

Buts : Magri (51e), Sierro (57e), Cresswell (71e), Edjouma (90e+4)

Montpellier 0-4 Rennes

Buts : Fofana (28e), Cissé (56e), Assignon (69e), Kalimuendo (87e)

