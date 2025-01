Emanuel Emegha : « Balerdi est un petit pour moi »

Un peu de trashtalking, ça fait toujours plaisir.

Tenu en échec par Strasbourg ce dimanche au Vélodrome (1-1), Marseille a probablement laissé filer le PSG pour de bon (même si on s’en doutait déjà un peu). L’OM avait même encaissé le premier but, l’œuvre d’Emanuel Emegha, parti dans le dos de Leonardo Balerdi, son nouveau meilleur ami. « Balerdi n’arrivait pas à m’attraper, donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi », s’est-il exprimé au micro de DAZN, en lâchant sa dernière punchline en français, après avoir répondu en anglais.

🗣️ | Emanuel Emegha : "Leonardo Balerdi est un petit pour moi" ! 👀 #OMRCSA pic.twitter.com/jbjMxl5omd — DAZN France (@DAZN_FR) January 19, 2025

L’attaquant néerlandais, auteur de son septième but de la saison en Ligue 1, s’est également plaint de l’attitude des Phocéens et regrette de ne pas être allé chercher la victoire : « Prendre un point comme ça face à Marseille, ce n’est pas assez. En deuxième période, ils ne voulaient qu’obtenir des coups francs, des penaltys… normalement Marseille est un club qui veut jouer au football ! On connaît nos forces et nos qualités et on n’a pas été assez bons pour marquer ce deuxième but. Je regrette de ne pas avoir marqué ce deuxième but. » Pour Emegha c’est clair, « on méritait de gagner ».

En effet, Emegha est huit centimètres plus grand que l’Argentin.

Revivez OM - Strasbourg (1-1)