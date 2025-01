Pablo Longoria dézingue l’arbitrage

Même avec un arbitre dans son staff, l’OM n’est pas compris.

L’Olympique de Marseille l’a encore mauvaise. Dimanche soir, pour clore la 18e journée de Ligue 1, le Vélodrome a grondé après un nul frustrant contre Strasbourg (1-1). En cause, un penalty non sifflé sur Jonathan Rowe et une série de décisions contestées par les Phocéens, qui crient à l’injustice. Au micro de DAZN, Pablo Longoria a vidé son sac.

Pablo Longoria 🇪🇸 est complètement remonté sur l’arbitrage contre l’OM. 😤 🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/IKN2hizFbl — Actu Foot (@ActuFoot_) January 19, 2025

Colère froide

Au coup de sifflet final, le président de l’OM a dénoncé un arbitrage qu’il a jugé partial : « Je n’aime pas m’exprimer après les matchs, mais là, basta. Jusqu’à quand ? L’action du penalty sur Rowe, c’est un scandale ! Qu’est-ce qu’il faut en plus ? Jusqu’où on va arriver avec l’Olympique de Marseille ? Pourquoi la VAR n’intervient pas ? Vous avez joué au football. Une action durant laquelle il ne joue pas le ballon, il met la main dans le dos, action manifeste, c’est penalty toute la vie ! »

Et le président marseillais enchaîne sans freiner : « Cela fait trop ! Trop de matchs ! Qu’est-ce qu’on cherche ? À nous pénaliser ? Si on critique l’arbitrage, on est pénalisés encore plus. Je ne comprends pas. Chaque week-end, c’est la même chose. Cela fait trop de décisions depuis le début de la saison. À un moment, on ne peut pas accepter ça ! Et je ne l’accepte pas. »

Tant qu’il ne dégaine pas son doigt, ça devrait aller pour lui.

