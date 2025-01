Monaco, dans son gadin d’hiver

Si la planète endurait ce lundi le blue monday – le jour le plus déprimant de l’année –, les Monégasques, eux, sont déjà en plein dans leur blue winter. Comme souvent, l’AS Monaco résiste mal à la chute des températures et à la raréfaction des rayons du Soleil. En témoigne sa défaite vendredi dernier face à Montpellier (1-2), la plus faible équipe du championnat, dont elle est la lanterne rouge. En laissant les Héraultais glaner leur troisième succès de la saison, les hommes d’Adi Hütter ont signé un quatrième match de Ligue 1 sans victoire, sans compter la défaite au Trophée des champions et l’élimination en Coupe de France à Reims. Embêtant quand on ambitionne, au minimum, de finir sur le podium. Opposée à Aston Villa ce mardi en Ligue des champions, l’ASM a l’occasion de chasser quelques nuages. Mais aussi de continuer à se prendre des trombes d’eau sur la figure.

Cassure lisboète

Comme il y a un an, les Asémistes gâchent leur bon départ avec une sortie de piste au moment d’aborder le virage des fêtes de fin d’année. En 2023-2024, Monaco avait déjà fait le coup : deux victoires en sept matchs entre le 15 décembre et le 18 février, pour trois défaites. Aujourd’hui, le club se trouve quasiment dans la même situation, en pointant à la quatrième place du classement avec 31 points (33 la saison passée). L’hiver avait aussi été rude en 2021-2022 et en 2020-2021. Étrangement, c’est il y a deux ans, lors d’une saison décevante achevée à la sixième place, que le club avait passé l’hiver au chaud en enchaînant neuf matchs sans défaite entre mi-novembre et fin février. Cette fois, c’est fin novembre que le train monégasque a commencé à dérailler, la faute à une défaite cruelle contre Benfica (2-3).

Nous ne sommes pas une équipe italienne. Eux, ils savent faire ça, c’est quelque chose qu’ils ont appris. Nous sommes une équipe qui aime jouer devant. Adi Hütter

Les joueurs de la Principauté, pas aidés par un arbitre central qu’ils ont failli retrouver sans l’intervention de l’UEFA, avaient craqué en toute fin de match après deux caviars servis par le pied gauche du diabolique Ángel Di María. « Cela avait été un coup sur la tête et ça dure depuis avec seulement une victoire contre Toulouse (2-0, le 7 décembre, NDLR). C’est trop peu pour atteindre nos objectifs qui sont aujourd’hui menacés », analysait Adi Hütter vendredi, après la défaite infligée par le MHSC, qui a sciemment omis la victoire 1-4 contre Saint-Jean (R1) en Coupe de France. « Cette rencontre a effectivement accentué cette cassure, nous avons des temps forts à chaque match et même si nous prenons un but, nous savons que nous pouvons encore changer le score. Malheureusement, nous n’arrivons pas à finir comme nous le voudrions, et c’est le cas aujourd’hui », partageait Breel Embolo en zone mixte à la suite du revers face aux Héraultais.

Ce retournement de situation face aux Lisboètes a donc laissé des traces dans l’effectif monégasque. « C’est sûr que mentalement, ça joue énormément, nous avons un groupe jeune, c’est à nous les anciens de prendre nos responsabilités dans ce genre de périodes et aller de l’avant », exhortait l’attaquant suisse. Contre Aston Villa, actuel cinquième de Ligue des champions à deux journées de la fin, l’ASM n’aurait besoin que d’un nul pour valider son billet pour les barrages. Jouer la prudence en période de crise ? Pas une option pour le technicien autrichien. « Nous ne sommes pas une équipe italienne. Eux, ils savent faire ça, c’est quelque chose qu’ils ont appris. Nous sommes une équipe qui aime jouer devant. Ça n’aurait aucun sens de démarrer un match en se disant qu’on veut obtenir un nul », a répondu Hütter ce lundi en conférence de presse face à cette possibilité. Pourtant, il pourrait s’inspirer de ses voisins transalpins, dont quatre des cinq représentants sont devant Monaco au classement.

