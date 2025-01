Le PSG refroidit (encore) Lens

RC Lens 1-2 PSG

Buts : Nzola (36e) pour Lens // Ruiz (59e), Barcola (86e) pour le PSG

À quatre jours d’un rendez-vous décisif face à Manchester City en Ligue des champions, au mois de janvier, à Bollaert face au RC Lens, sans plusieurs de ses cadres, au sortir d’une piteuse qualif’ en Coupe de France, tout était réuni pour voir Paris chuter pour la première fois de la saison en Ligue 1. Raté, et pourtant, le club de la capitale n’avait pas montré grand-chose jusqu’à l’heure de jeu face à une équipe lensoise volontaire mais qui a manqué en seconde période les rendez-vous offensifs et défensifs qui se sont offerts à elle. Conséquence : Paris continue sa marche en avant en Ligue 1 et peut préparer sereinement sa nuit européenne du milieu de semaine.

Nzola montre la voie

Dans un Bollaert qui n’a pas oublié l’élimination de la Coupe de France survenue avant les fêtes ici-même, les joueurs de Luis Enrique démarrent la rencontre dans la lignée de leur difficile qualification face aux héroïques amateurs d’Espaly en milieu de semaine : « timidement », pour ne pas dire autre chose. Peu de rythme, pas de mouvement devant, les absences d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé rappellent à quel point ce PSG-là est dépendant d’eux, et il n’y a qu’une frappe à vingt mètres de Fabián Ruiz détournée par Hervé Koffi qui fait un peu frémir les tribunes artésiennes.

En face, malgré des absents là-aussi, les Sang et Or jouent leur jeu et montent en puissance au fil des minutes. Malgré le froid et un terrain loin du billard à ce moment de la saison, les hommes de Will Still bloquent de mieux en mieux, aux quatre coins du rectangle vert, les sorties de balles parisiennes et vont même finir par punir leurs errances. Sur corner, évidemment : botté au premier poteau par Przemysław Frankowski, Vitinha prolonge de lui-même le coup de pied arrêté au second poteau et Mbala Nzola profite de l’apathie défensive de Beraldo pour fusiller Gigio Donnarumma (1-0, 36e). À la pause, pour la centième sous le maillot parisien de Warren Zaïre-Emery (19 ans), le PSG n’a rien proposé et c’est logiquement Lens qui vire devant.

Ruiz et Barcola guident Paris

Comme souvent, dès le retour des vestiaires, l’adversaire du PSG va avoir une balle de break qu’il va manquer. Cette fois, c’est pour quelques centimètres que Nzola, qui s’est par la suite joué aisément de Lucas Hernandez et a profité d’une erreur grossière de Donnarumma, est privé par le corps arbitral d’un doublé. C’est peu dire que ce break aurait pu être décisif, car quelques minutes plus tard à peine, Paris se met enfin la tête à l’endroit offensivement et va égaliser sur première véritable opportunité de la seconde période : bougé par Bradley Barcola, Malang Sarr glisse et permet à l’international français de servir en retrait Fabián Ruiz pour l’égalisation parisienne (1-1, 59e).

Luis Enrique décide de lancer Joao Neves et Gonçalo Ramos pour enfoncer le clous, Paris concède toujours autant mais à l’image de sa ligne offensive, Donnarumma se montre enfin intraitable et sort même le grand jeu sur une frappe de Jonathan Gradit à l’entrée de la surface que Bollaert avait vu au fond. En face, si Désiré Doué décoche une mine en plein visage de l’héroique Koffi, ce sera finalement Bradley Barcola qui trouvera la clef en toute fin de rencontre. En contre, justement, l’ailier international français voit Neves lui offrir sa septième passe décisive qu’il bonifie en expédiant une mine sous la barre du but lensois (1-2, 86e). Non, ce n’est pas ce 18 janvier que le PSG tombera en Ligue 1 et ce n’est pas non plus lors de cette 18e journée que l’OM grappillera pas des points à ce leader qui refuse de mettre un genou à terre dans son royaume.

Lens (3-5-2) : Koffi – Gradit, Sarr, Medina – Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado – Sotoca, Nzola, Koyalipou. Entraîneur : Will Still.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Pacho, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz, Nuno Mendes – Lee, Doué, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Les notes de Lens-PSG