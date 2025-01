Tiens, y r’vient Cardona

À l’ASSE, Irvin cartonna.

C’est un retour qui était espéré, il est désormais officiel. Irvin Cardona est de retour chez les Verts. L’attaquant avait fait vibrer les Stéphanois durant la deuxième partie de saison 2023-2024. Prêté par Augsbourg, le natif de Nîmes était devenu un des chouchous de Geoffroy-Guichard en seulement 22 matchs. Lors de son passage éclair, ses dix buts et notamment son doublé mémorable dans le temps additionnel face aux Girondins de Bordeaux avaient marqué les esprits.

Le but de la victoire marqué à la 95ème minute par Irvin Cardona hier avec l'ASSE face à Bordeaux. Un bijou. 💎💚 pic.twitter.com/KZc24WxwQv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 21, 2024

Malheureusement pour les Verts, le prêt d’Irvin Cardona n’a pas été renouvelé, et l’ancien Brestois est parti de l’autre côté des Pyrénées pour découvrir LaLiga. À l’Espanyol (toujours en prêt), il n’a disputé que seize matchs pour un seul but et une seule passe décisive. Un exil pas très réussi pour l’attaquant de 27 ans. Dans la force de l’âge, et familier de la maison, Irvin Cardona pourrait réitérer les mêmes performances – et toujours en prêt – que la saison dernière avec l’objectif cette fois-ci de maintenir l’ASSE dans l’élite. Son entraîneur, Erik Horneland, se réjouit de ce retour : « Le retour d’Irvin à l’ASSE est une excellente nouvelle. C’est un bosseur, un bon joueur d’intervalle, un buteur. Il connaît déjà ce club, ce qu’il symbolise et ce que c’est de jouer dans le Chaudron. »

💚 Une famille finit toujours par se retrouver ! pic.twitter.com/mkDdNHD1gt — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 28, 2025

Ses adversaires doivent être verts.

