Rennes se donne de l’air chez les Verts

Pour la première fois depuis quasiment un an, le Stade rennais a enchaîné un deuxième succès d’affilée en championnat, en s’imposant sur la pelouse de Saint-Étienne (0-2). Les Verts restent barragistes et laissent les Bretons prendre cinq points d’avance, pour fêter les débuts réussis de Habib Beye.

Saint-Étienne 0-2 Rennes

Buts : Kalimuendo (15e) et Nagida (84e)

L’effet Habib Beye, c’est aussi de voir le Stade rennais gagner un match à l’extérieur.

Oui, pour la première fois de la saison, les Bretons vont revenir d’un déplacement avec autre chose qu’une gueule de bois, grâce à leur succès sur la pelouse de Saint-Étienne (0-2), une semaine après celle à la maison contre Strasbourg. Les Verts n’ont pas réussi à gâter leurs kops, de retour à Geoffroy-Guichard ensemble, même si les supporters d’un Chaudron qui avait dégainé tifos et fumigènes côté parcage rennais ont pu assister à une rencontre rythmée et très animée. Il n’y a quasiment pas eu de pause en première période, les deux équipes ne transpirant pas vraiment la peur et se projetant vers l’avant à tout-va.

Rennes a affiché un tout autre visage

Très remuant, Mousa Al-Tamari a croqué quelques belles opportunités jusqu’à la pause, mais ce sont bien les Rennais qui sont rentrés aux vestiaires avec l’avantage offert par Arnaud Kalimuendo au quart d’heure de jeu. Tout est parti d’une récupération haute de Christopher Wooh, qui a lancé Lorenz Assignon, dont le centre fort a été repris à bout portant par l’attaquant (0-1, 15e). Jordan James a ensuite eu la balle de 0-2, tout comme Ludovic Blas, omniprésent et très généreux dans ses efforts, mais trop imprécis à la suite d’une remise en retrait d’Assignon. Des visiteurs plus dangereux (6 occasions en première période) et des locaux qui ont un peu râlé en voyant le Gallois écoper d’une biscotte pour une faute qui aurait pu valoir rouge.

Les Stéphanois sont mieux revenus après l’entracte, plongeant les Rennais dans un temps faible où ils ont dû faire le dos rond. En défense, Jérémy Jacquet, de retour de son prêt à Clermont, a marqué beaucoup de points, à l’instar du jeune Djaoui Cissé, bluffant dans l’entrejeu pour sa deuxième titularisation chez les pros. Le premier tir cadré stéphanois a été signé Zuriko Davitashvili, sollicitant Brice Samba (qui sera suspendu contre Reims dans quinze jours après un carton jaune stupide pour gain de temps), comme Al-Tamari avait donné du boulot à Gautier Larsonneur un peu plus tôt. Le portier rennais a aussi dû sortir habilement dans les pieds du Géorgien, qui a allumé un nouveau pétard à côté pour ce qui sera la dernière occasion franche des Verts.

Ils ont craqué une seconde fois, en fin de partie, sur une accélération dantesque de Kazeem Olaigbe, une autre recrue hivernale, qui a servi Adrien Truffert pour un tir prolongé dans le but du jeune Nagida, couvert par Pierre Ekwah (0-2, 84e). Les amoureux de Sainté ont rapidement quitté les travées et le coup de sifflet final a lancé les traditionnelles scènes d’explications entre les joueurs et les virages, pendant que l’espace visiteurs célébrait la deuxième victoire d’affilée de ses protégés, une première en championnat depuis quasiment un an.

Tout cela avant les retrouvailles avec Bruno Genesio au Roazhon Park dans une semaine.

ASSE (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Nadé, Pétrot, Cornud – Mouton (Tardieu, 46e), Ekwah, Bouchouari – Boakye (Cardona, 46e), Stassin (N’Guessan, 76e), Davitashvili. Entraîneur : Eirik Horneland.

Rennes (3-4-1-2) : Samba – Jacquet, Wooh, Brassier – Assignon (Nagida, 84e), James (Fofana, 59e), Cissé (Olaigbe, 84e), Truffert – Blas – Al-Tamari, Kalimuendo. Entraîneur : Habib Beye.

